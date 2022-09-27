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Вышли игровые тесты новейшего восьмиядерного AMD Ryzen 7 7700X - AMD смогла или нет
Обзор AMD Ryzen 7 7700X не оставит равнодушным ни одного компьютерного энтузиаста.
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Мораторий на публикацию обзоров на процессоры компании AMD на архитектуре Zen 4 спал, а значит положен конец всем спекулятивным слухам и инсайдам. Теперь у компьютерных пользователей есть открытый доступ к многочисленным обзорам новинок и они могут самостоятельно оценить, чего удалось достичь красной команде в новом поколении и принять решение о целесообразности апгрейда своих систем.

Известный в мире энтузиастов ресурс Techpowerup провёл масштабное тестирование пожалуй самого привлекательного с точки зрения конфигурации процессора Ryzen 7 7700X. А вот стоит ли он своих денег - нам с вами предстоит сейчас узнать.

В архитектуре Zen 4 компания AMD не пошла по пути Intel и процессор Ryzen 7 7700X для платформы AM5 имеет в своём распоряжении лишь 8 "больших" производительных ядер с поддержкой многопоточности (16 потоков), с удвоенным размером кэш-памяти L2. Новое поколение обеспечивает поддержку оперативной памяти DDR5 (поддержки DDR4 нет) и передовых устройств PCIe Gen 5.

По утверждению AMD переосмысленная конфигурация ядра повышает IPC на 13% по сравнению с Zen 3, а более высокие тактовые частоты обеспечивают увеличение однопоточной производительности на 29% по сравнению с предыдущим поколением.

Базовая частота у Ryzen 7 7700X составляет 4,50 ГГц, а режим Boost поднимает её до 5,40 ГГц. Каждое из восьми физических ядер имеет 1 МБ выделенного кэша L2 и доступ к 32 МБ общего кэша L3. Процессор поддерживает 28 линий PCIe Gen 5 (у Alder Lake их: 16 Gen 5 и 12 Gen 4). В новой линейке, если исключить APU, впервые добавлена интегрированная графика, которой так не хватало пользователям.

AMD Ryzen 7 7700X оценен производителем в 400 долларов. Сразу стоит отметить, что цены на Ryzen 7 7700X в европейской рознице уже известны и колеблются в пределах 500-600 евро. Ожидать более низкую стоимость в российской рознице не стоит.

Тестовая система представлена ниже.

Перейдём непосредственно к тестам.

Поскольку за долгие годы мерилом так называемой "чистой" производительности для многих из нас стал бенчмарк Cinebench, то сначала стоит взглянуть на производительность новичка именно в нём.

В однопоточном тесте при активации функции Precision Boost Overdrive (PBO), AMD Ryzen 7 7700X не оставляет шансов ни одному современному массовому десктопному процессору, опережая как флагман Intel Core i9-12900K, так и собственный топ Ryzen 9 7950X. При этом разгон до 5,1 ГГц по всем ядрам лишь снижает результаты.

Многопоточный тест ожидаемо меняет расклад сил. Процессоры с большим количеством ядер вырываются вперёд. Тем не менее Ryzen 7 7700X с лёгкостью почти на 26% опережает своего предшественника Ryzen 5800X с таким же количеством ядер.

Кого-то заинтересует производительность кэша и памяти в пакете AIDA64.

Игровые тесты.

Игровые тесты расставляют всё по своим местам. Во-первых, можно увидеть, что разгон по всем ядрам, кроме высококачественной СЖО, требует от пользователя высокого умения, в противном случае он противопоказан и лучше доверить разгон материнской плате, включив PBO.

В разрешении 720p, где зависимость от видеокарты минимальна, игровая производительность AMD Ryzen 7 7700X вплотную приблизилась к абсолютным лидерам в лице Intel i7-12700K и Intel i9-12900K, с отставанием буквально в пару процентов, что является отличным результатом. Стоит напомнить, что последние, кроме "больших" ядер, имеют ещё и довесок в виде энергоэффективных. Кроме того, восьмиядерному "Райзену" удалось опередить самый "мощный", до этого времени, "красный" процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с технологией 3D V-Cache. Становится явным, что будущий AMD Ryzen 7 7700X3D, если он появится, оставит за спиной всю линейку Alder Lake, по крайней мере до выхода новой Raptor Lake.

По мере повышения разрешения, оставляя позади теоретический потенциал, который пригодится при выходе видеокарт NVIDIA RTX 40 и AMD Radeon RX 7000, мы приближаемся к текущей реальной игровой производительности с имеющимися на руках у пользователей видеокартами. В целом, здесь ситуация остаётся прежней и AMD Ryzen 7 7700X продолжает демонстрировать те же показатели. В виде казуса мы с вами можем наблюдать лишь рывок вперёд десятиядерного (6+4) процессора Intel Core i5-12600K в разрешении 4K. Но это нормальное явление, когда с повышением разрешения, разрыв между процессорами сводится к минимуму. Кроме того речь идёт об усреднённых результатах. С раскладкой по каждой протестированной игре можно ознакомиться в источнике.

Немного о разгоне, в память о былых временах.

Как и раньше, множитель у Ryzen 7 7700X не заблокирован и склоняет пользователя к проведению творческих вечеров за интересными экспериментами. К сожалению, надеяться на что-то значительное не стоит, ведь почти из всех современных процессоров всё "выжато" уже на заводе. Авторам обзора удалось достичь стабильной работы процессора на частоте 5,1 ГГЦ по всем ядрам при напряжении 1,25 В. При этом в "нагревателе" Prime95 при использовании довольно неплохой трёхсекционной необслуживаемой СЖО Arctic Liquid Freezer II 420mm процессор Ryzen 7 7700X разогрелся до 115 градусов Цельсия. Таким образом это предел данного экземпляра, если говорить о нуждах энтузиастов.

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Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что в лице Ryzen 7 7700X команда AMD выпустила хороший продукт, который не огорчит ни одного геймера. При этом, для игрового применения вряд ли стоит пытаться его разогнать, оставив эту работу технологии PBO. От пользователя требуется лишь позаботиться о наличии хорошей системы охлаждения и высокочастотной памяти DDR5. Куда уж без ложки дёгтя - система на AM5 не будет дешёвым удовольствием. Но это тренд последних лет и впереди спад ценового ажиотажа первых дней, а также выход более бюджетных материнских плат на чипсетах AMD B650. Кроме того аналитики уже прогнозируют падение цен на оперативную память DDR5 в четвёртом квартале 2022 года, а в новой линейке имеется и более доступный шестиядерный Ryzen 5 7600X.

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