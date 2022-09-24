Зато чистые, прямо как новые из магазина.

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После перехода Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS), фактически утилизировавшую майнинг на видеокартах, ещё совсем недавно успешные криптопредприниматели всех мастей разделились на два лагеря: одни продолжают "копать в ноль" мусорные монеты, надеясь на возрождение "золотой эпохи", а прочие один за другим постепенно принимают наступление новой реальности, в которой видеокарты перестают быть источником лёгкого заработка.

В ходе продолжавшегося несколько лет противостояния геймеров и майнеров мы неоднократно встречались с мнениями о том, что майнеры гораздо бережнее относятся к своим видеокартам, которые являются для них курицей, несущей золотые яйца. В то же время геймеры, по мнению таких людей, часто неряшливы и некомпетентны в вопросах обслуживания компьютерного железа. Поэтому приобретение бывшей в употреблении видеокарты у майнеров является наилучшим вариантом, нежели у геймера, "жарившего" её в играх. Что же, возможно это и так. Но в сети появилось видео, в котором вынужденные покончить с майнингом и распродать свои фермы копатели проводят их финальную предпродажную подготовку перед тем, как отправить их в последний путь на вторичный рынок.





В названии ролика утверждается, что перед нами вьетнамские добытчики. Для очистки видеокарт они используют водяную мойку высокого давления. Становится очевидным, что для этих копателей их фермы перестали быть чем-то ценным.

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Каждый может оценить самостоятельно насколько допустима подобная процедура и какие риски она несёт. Но ясно одно - покупая видеокарту после майнинга сейчас необходимо быть осторожным, как никогда.