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RaddaR За пост начислено вознаграждение
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
Зато чистые, прямо как новые из магазина.
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После перехода Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS), фактически утилизировавшую майнинг на видеокартах, ещё совсем недавно успешные криптопредприниматели всех мастей разделились на два лагеря: одни продолжают "копать в ноль" мусорные монеты, надеясь на возрождение "золотой эпохи", а прочие один за другим постепенно принимают наступление новой реальности, в которой видеокарты перестают быть источником лёгкого заработка.

В ходе продолжавшегося несколько лет противостояния геймеров и майнеров мы неоднократно встречались с мнениями о том, что майнеры гораздо бережнее относятся к своим видеокартам, которые являются для них курицей, несущей золотые яйца. В то же время геймеры, по мнению таких людей, часто неряшливы и некомпетентны в вопросах обслуживания компьютерного железа. Поэтому приобретение бывшей в употреблении видеокарты у майнеров является наилучшим вариантом, нежели у геймера, "жарившего" её в играх. Что же, возможно это и так. Но в сети появилось видео, в котором вынужденные покончить с майнингом и распродать свои фермы копатели проводят их финальную предпродажную подготовку перед тем, как отправить их в последний путь на вторичный рынок.


В названии ролика утверждается, что перед нами вьетнамские добытчики. Для очистки видеокарт они используют водяную мойку высокого давления. Становится очевидным, что для этих копателей их фермы перестали быть чем-то ценным.

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Каждый может оценить самостоятельно насколько допустима подобная процедура и какие риски она несёт. Но ясно одно - покупая видеокарту  после майнинга сейчас необходимо быть осторожным, как никогда.

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#видеокарты #распродажа #майнеры
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20:20
а если так ? https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 прямую ссылку не дать
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
ДоброволецZ
20:20
Мыть не страшно если дистиллированная вода и главное сразу подсушить чтобы не было коррозии и окислов.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
boldebouillie
20:20
Они даже провода питания не вынимали, какая сушка. Там воды будет везде.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
ACDCOVER
20:20
Если хорошо просушил ,то ничего страшного может и не будет. Просто водичка имеет очень хорошую проникающую особенность. Зальется под какое нибудь крепления и будет потихоньку коррозией покрываться. По...
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
Антон Чумак
20:19
Не знаю почему не исправили - это философский вопрос - а код открытый ?
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den fed
20:16
я так 2 раза мыл все норм ...1 сутки просушки и все.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
den fed
20:16
да
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
den fed
20:16
а что не так ? Моеш водой ...сушиш и все норм.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
Blond-in
20:15
А если дать просохнуть несколько дней, все будет работать?
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
ACDCOVER
20:12
Это ж надо так ненавидеть жифорсы ,что бы поливать их водой.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
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