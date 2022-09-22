Компания также продолжит бесплатно рассылать монтажные комплекты тем, кому они требуются.

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Известный производитель систем охлаждения и компонентов к ним компания Noctua подтвердила, что все ее процессорные кулеры и монтажные комплекты с поддержкой платформы AMD AM4 поддерживают будущий сокет AMD AM5.

Исключением стал низкопрофильный кулер NH-L9a-AM4 и монтажный комплект NM-AM4-L9aL9i. Последний заменит новый вариант NM-AM5-L9aL9i, который станет доступен с конца октября. Он и монтажные комплекты для всех более старых моделей радиаторов, не имеющих поддержки AM4, будут рассылаться пользователям без дополнительной оплаты, поскольку Noctua намерена продолжать традицию долговременной поддержки своих клиентов.

Старые мультисокетные кулеры, приобретенные до января 2019 года и еще не обновленные до AM4, можно сделать совместимыми с AM5 с помощью комплектов обновления NM-AM4 или NM-AM4-UxS, новые выпуски которых для облегчения идентификации будут переименованы в NM-AM5/4-MP83 и NM-AM5/4-MP78 (последние цифры означают шаг крепления).

Проверить совместимость своего кулера с платформой AM5 каждый владелец кулера Noctua может на странице Центра совместимости. Поскольку совместимость определяет не только расположение монтажных отверстий, но различные элементы на самой материнской плате, то Noctua также намерена в ближайшее время опубликовать список совместимости материнских плат, который будет пополняться по мере необходимости.

Для бесплатного получения монтажных комплектов, как и раньше, клиенту требуется подтвердить на веб-сайте производителя покупку кулера Noctua, а также факт приобретения процессора AM5/4 или материнской платы AM5/4. Сроки доставки будут зависеть от региона, но имеется вариант платной экспресс-доставки. Те, кому комплект требуется в срочном порядке, могут приобрести его на Amazon или других площадках по цене 7,90 евро/долларов США.

Политика компании Noctua "Один кулер на все платформы" преследует, в том числе экологическую цель, когда поддержка даже 15-летних систем охлаждения позволяет сократить число загрязняющих экологию отходов.

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Источник: techpowerup