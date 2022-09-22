Возросшие аппетиты заставили пересмотреть конструкцию.

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В течении прошедших двух дней компьютерное сообщество было ознакомлено со всеми основными характеристиками и особенностями старших видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 40. Оценить их реальную производительность мы с вами сможем после снятии эмбарго на обзоры. А пока компьютерные ресурсы лишены "права голоса", они уделяют своё внимание некоторым более тонким деталям, обсуждение которых не находится под запретом.

Сайт Wccftech ещё раз обратился к нюансам видеокарт GeForce RTX 40 Founders Edition в исполнении самой NVIDIA. Более горячий нрав новых GPU заставил "зелёного" производителя немного пересмотреть свои взгляды на их системы охлаждения и питания.

Несмотря на высокую плотность расположения элементов инженеры компании сохранили прежний замысловатый дизайн печатной платы, который использовался в видеокартах RTX 30, хотя и с небольшими изменениями. Такой профиль наилучшим образом способствует прохождению потоков воздуха через радиатор и их удалению за пределы видеокарты.









Система питания получила 23 фазы (20+3 фазы для RTX 4090), что позволяет не только избежать внештатных электрических значений, но оставить задел для разгона. Стабильность питания также призван обеспечить 16-контактный разъём 12VHPWR, способный передать видеокарте необходимые ей 450 Вт, с пиковым значением до 600 Вт (для RTX 4090). Кроме того, использование блоков питания нового стандарта ATX 3.0 даёт видеокартам RTX 40 10-кратное снижение времени отклика на управление переходными процессами питания по сравнению с предыдущим поколением. Также, наличие всего одного кабеля питания не только улучшит внешний вид сборки, но и позволит добиться лучшей организации воздушных потоков внутри корпуса.

Блоки питания ATX 3.0 от ASUS, Cooler Master, FSP, Gigabyte, MSI и ThermalTake станут доступны в октябре. Вероятней всего они будут комплектоваться переходниками, позволяющими подключить три-четыре 8-контактных разъема питания, в зависимости от модели.

Система охлаждения Dual Axial Flow Through получила новые вентиляторы увеличенного размера, усилившие воздушный поток на 20%, при возросшем на 10% объёме рёбер. NVIDIA протестировала 50 типов вентиляторов разного дизайна, прежде, чем остановила свой выбор на установленных в конечном итоге на GeForce RTX 40.

Во флагманах новой серии, в большинстве партнёрских версий, в качестве основания теплосьёмника используется крупная испарительная камера, а количество теплотрубок увеличено. У GeForce RTX 4080 FE будет тот же кулер, что и у RTX 4090 FE, что при более скромном TDP положительно скажется на значениях температур и уровне шума.

Продолжая тему питания и отвода тепла, стоит отметить использование в GeForce RTX 40 новых чипов памяти Micron GDDR6X, которые на 10 градусов холоднее предшественников и более энергоэффективные. Как и прежде, 16-гигабитные кристаллы DRAM позволяют разместить чипы видеопамяти на одной стороне печатной платы, что способствует более эффективному отводу тепла.

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В целом, все улучшения являются вынужденными и связаны с возросшими аппетитами новой линейки в плане энергопотребления.