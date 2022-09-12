Тизер вызвал беспрецедентное возмущение у поклонников.

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10 сентября 2022 года на главном фан-мероприятии D23 Expo компания Disney представила дебютный трейлер своего нового творения - фильма "Русалочка" (The Little Mermaid). Сам фильм выйдет в конце мая 2023 года и станет ремейком легендарного мультфильма «Русалочка», выпущенного в далёком 1989 году. Главную роль юной русалочки в новом фильме исполняет 22-летняя американская певица и актриса Холли Бейли.

По сюжету русалка Ариэль при кораблекрушении спасает тонущего принца Эрика, и они влюбляются друг в друга. Но, как всегда, на пути влюблённых встают преграды. Чтобы стать человеком и попасть в мир людей, покинув родной океан, Ариэль заключает сделку с коварной морской ведьмой Урсулой, отдав взамен свой прекрасный голос.

На официальном Youtube-канале Walt Disney Studios трейлер будущего фильма набрал почти 9,5 миллиона просмотров. Из них "лайкнули" тизер всего 346 тысяч зрителей, а вот дизлайк поставили свыше 1,2 миллиона человек, то есть почти каждый восьмой посмотревший.





Столь обширная негативная реакция сообщества в какой-то степени может отразиться на успехе проката фильма.

Мультфильм "Русалочка", 1989 год.

Фрагмент фильма "Русалочка", 2023 год.

Получить данные о количестве дизлайков помогло расширение для браузера Google Chrome под названием Return YouTube Dislike.

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