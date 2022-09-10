Апгрейд на Intel Raptor Lake 13-го станет ещё дороже.

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Продемонстрированное в 2022 году подразделением Intel Client Computing Group (CCG), которое занимается разработкой, производством и продажей микросхем и чипов для компьютеров и ноутбуков, падение выручки на 25% по сравнению с прошлым отчётным годом, а также общемировые инфляционные процессы, сокращение потребительского спроса и рост стоимости производства уже заставило компанию пересмотреть свои цены на процессоры семейства Intel Raptor Lake 13-го поколения в сторону повышения для компенсации своих финансовых потерь. Подразделение является для компании основным по объёму выручки и мера названа необходимой. Процесс затронет и другие выпускаемые компоненты, к примеру такие, как контроллеры Wi-Fi.

Теперь стало известно, что рост цен также коснётся и материнских плат с набором микросхем 700-ой серии. Ожидаемое увеличение может составить до 20%. Одной из причин поднятия цен явилось то, что чипсеты, используемые материнскими платами Intel, разработаны самой компанией, а не сторонней организацией.

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На данный момент Intel ещё не разослала своим партнёрам и клиентам окончательные прайс-листы, вероятней всего это произойдет в начале следующего квартала.