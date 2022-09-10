Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Карты оплаты Xbox Game Pass вернулись в российские магазины
Как гласит народная мудрость — The Game Must Go On!
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

Подписка Xbox Game Pass, предоставляющая в рамках абонентской оплаты доступ к множеству игр, прежде всего на игровых консолях Xbox, пришлась по вкусу многим игрокам сразу после появления. За сумму равную стоимости одной средней игры геймер получал в своё распоряжение огромную библиотеку. Да, большинство игр по подписке являются довольно или совсем устаревшими, но нередко в подписку попадают относительно свежие и интересные проекты или даже новинки сразу в момент релиза, как например Forza Horizon 5.

После ухода компании Microsoft с российского рынка, с наличием карт оплаты Xbox Game Pass в свободной продаже начали наблюдаться явные проблемы. Часть владельцев консолей, поддавшись панике, поспешила избавиться от них на вторичном рынке, опасаясь их полного превращения, что называется в "кирпич". Другие, имеющие активную подписку на длительный срок заняли выжидательную позицию, продолжая пользоваться устройством в своё удовольствие. Не обошлось без народных умельцев, которые путём манипуляций с оплатой через другие регионы, получали в своё распоряжение длительную подписку практически за копейки.

Теперь у россиян вновь появилась возможность приобрести карты оплаты Xbox Game Pass — большинство отечественных магазинов возобновили их продажу. Ассортимент в основном представлен подписками Xbox Game Pass Ultimate на 1-3 месяца, Xbox Live Gold на 3-12 месяцев. В качестве положительного момента можно отметить оставшуюся прежней рублёвую стоимость карт, даже по сравнению с декабрём 2021 года.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #xbox #консоль #купить #game pass #подписка #карта оплаты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стал известен вес NBA 2k23 на консоли PlayStation 5
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
Глава PlayStation назвал обязательство Xbox по Call Of Duty неадекватным на многих уровнях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
88
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
86
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
86
Включай мозги – 5 процессоров для тех, кто привык делать разумный выбор по правильной цене
11
Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
12
Видеокарты GeForce RTX 4090 уже появились в розничных магазинах
13
До перехода Ethereum на PoS остаётся меньше недели
8
CD Projekt RED выпустит новую трилогию The Witcher, но в игре может не оказаться Геральта из Ривии
8
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
29
Готовящийся к выходу планшет Redmi Pad будет стоить от 250 евро
+
NVIDIA RTX 4080 в 2,2 раза быстрее, чем RTX 3080 в играх с включённой трассировкой лучей
14
Стандарт Wi-Fi 7 дает пропускную способность более 5 гигабит в секунду
10
Nvidia GeForce RTX 4090 на 78% быстрее RTX 3090 Ti
27
Похороны Елизаветы II обойдутся Великобритании в эквивалент 420 млрд рублей
52
Загрузка до 400 секунд матплат ASRock с Ryzen 7000 теперь в прошлом благодаря свежей прошивке
2
GeForce RTX 4090 заметили в нескольких австралийских интернет магазинах с ценой около 2800 USD
11
Vik-off сравнил 21 термопрокладку для видеокарт и выявил лучшие
13
Marvel's Spider-Man штурмует российские торренты – какую видеокарту купить для лучшей РПГ 2022г
7
Несколько моделей GeForce RTX 4090 доступно для предзаказа у одного из ритейлеров
5
Творческий руководитель Battlefield объявил об уходе из DICE
1

Популярные статьи

Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
53
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
74
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
9
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
24
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
99
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
1

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
16:46
На мове он и задаром не нужен.
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили, что Microsoft начала возвращать деньги за предзаказ игры на Xbox
ахахах
16:42
это уже другое щас мясо полезло,там много натовских наёмников.Это подготовленные нацисты щас,думаешь просто так десантников с солнцепёками прислали по ним.И кстати вот это оружие никто неперебрасывал ...
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Заглот было занято
16:41
Ебанутый Заглот нашёл фильтрацию по цене? Целую статью из этого сделал
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
Заглот было занято
16:40
Заглот такой еблан. Он правда думает, что без его помощи никто не сможет отфильтровать карты по стоимости? Именно этим дегенерат и занимается в этой "статье".
Видеокарта для миллионера – что купить, если в карманах уже не осталось места для денег
Fenixx
16:40
https://www.youtube.com/watch?v=yb9XeSc2Y0Y - вот это попробуйте, а лучше с самого начала все посмотрите.
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
ахахах
16:38
как думаешь по Днепру поделят Украину или по Карпатам
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
ахахах
16:35
300 лярдов-это тоже была ловушка со вкусной наживкой.И тут точно так же,чтоб выманить из городов нацистов,потребовалась хитрость и выдержка генштаба
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Yoda_
16:34
Уже была эта новость в 11.42.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 на GPU AD106 и AD107 будут иметь 8 линий PCIe
mistergrim
16:30
Преимущества сапог «красный треугольник» перед буржуйскими «адидасами».
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Андрей Алексеев
16:30
Он и должен терять. Это основа экономики. Деньги должны девальвировать
Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем