Как гласит народная мудрость — The Game Must Go On!

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Подписка Xbox Game Pass, предоставляющая в рамках абонентской оплаты доступ к множеству игр, прежде всего на игровых консолях Xbox, пришлась по вкусу многим игрокам сразу после появления. За сумму равную стоимости одной средней игры геймер получал в своё распоряжение огромную библиотеку. Да, большинство игр по подписке являются довольно или совсем устаревшими, но нередко в подписку попадают относительно свежие и интересные проекты или даже новинки сразу в момент релиза, как например Forza Horizon 5.

После ухода компании Microsoft с российского рынка, с наличием карт оплаты Xbox Game Pass в свободной продаже начали наблюдаться явные проблемы. Часть владельцев консолей, поддавшись панике, поспешила избавиться от них на вторичном рынке, опасаясь их полного превращения, что называется в "кирпич". Другие, имеющие активную подписку на длительный срок заняли выжидательную позицию, продолжая пользоваться устройством в своё удовольствие. Не обошлось без народных умельцев, которые путём манипуляций с оплатой через другие регионы, получали в своё распоряжение длительную подписку практически за копейки.

Теперь у россиян вновь появилась возможность приобрести карты оплаты Xbox Game Pass — большинство отечественных магазинов возобновили их продажу. Ассортимент в основном представлен подписками Xbox Game Pass Ultimate на 1-3 месяца, Xbox Live Gold на 3-12 месяцев. В качестве положительного момента можно отметить оставшуюся прежней рублёвую стоимость карт, даже по сравнению с декабрём 2021 года.

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