Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Intel "занесла чемоданы" обозревателям процессоров Alder Lake 12-го поколения, но не с деньгами
А с сувенирами и одеждой для будущей "холодной" зимы.
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр


Всем известно, что крупные технологические компании перед стартом продаж своих новых продуктов рассылают избранным обозревателям товарные образцы новинок для написания обзоров на них. Подобные "счастливчики" выбираются из наиболее популярных в своей сфере специалистов с большим числом фолловеров. После создания таких статей или видеороликов, сам девайс, как правило, остаётся у обозревателя, выступая в качестве некоей символической оплаты. Непосредственная же выгода автора заключается в возможности опубликовать передовой обзор и привлечь к своему информационному ресурсу внимание наибольшего числа пользователей. В итоге все три стороны остаются довольны.

реклама

Но у такого подарка есть и обратная сторона, ведь автор обязан согласится на множество условий: не публиковать обзор до даты снятия эмбарго, проявить лояльность к продукту и компании в целом, выполнить рекомендации по методике тестирования и оформлению обзора, то есть показать продукт компании с максимально хороших сторон.

Если обозреватель всё сделал правильно и "заказчик" в лице производителя остался удовлетворён результатом, то он переходит в ранг "партнёров", которым высылаются все последующие новинки для тех же целей. Таких "друзей" компании принято холит и всячески подчёркивать их важность для производителя. Проштрафившиеся, то есть те, кто написал нелестный обзор или сделал неправильно что-то ещё, навсегда или временно лишаются статуса "приближённого". Но всё это мнение обывателей и может не иметь отношения к действительности в полной мере.

В народе "покупка" лояльности обозревателя производителем давно имеет свой термин - "занести чемоданы". Понимать его можно по-разному, и буквально и в переносном смысле, кому как удобно. Хотя на деле, это всего лишь обычная бизнес-практика взаимной выгоды, не имеющая под собой никакого "криминала". Тем не менее многие опытные пользователи наверняка смогут поведать о вопиющих, по их мнению, фактах подобного сотрудничества.

Сайт Videocardz сообщает, что компания Intel приступила к рассылке подарочных наборов авторам обзоров на процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения. Надо отметить, что решение довольно запоздалое.

В большой синей коробке нет никакой электроники, в этом уже нет необходимости. Внутри стикер Alder Lake и созданная на 3D-принтере персональная фигурка с лицом обозревателя.

Кроме того, в наборе присутствует бейсболка с логотипом Intel, спортивный костюм и толстовка — всё, чтобы любимый автор не замёрз зимой, которая в этом году обещает быть холодной.

Оставленные авторам в пользование топовые процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения, по мнению Videocardz, также должны помочь им согреться холодными вечерами.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается обзорного комплекта AMD Ryzen 7000, то по слухам они будут включать в себя процессоры, материнские платы и оперативную память DDR5.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #alder lake #подарки #комплект обзорщика
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Ранний обзор Core i9-13900K показывает более низкое энергопотребление по сравнению с Core i9-12900K
Стоковый Core i9-13900K с DDR5-6400 протестировали в Geekbench — до 40% быстрее предшественника
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
15
NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
14
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
46
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
5
Держатели Эфира ожидают подорожания криптовалюты, а крупные майнеры заводят Биткоины на биржи
6
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
14
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
19
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
18
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
28
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
6
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
7
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
100
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
1
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
155
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
3
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
26
В сети появилась фотография видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER с черным кулером
5
Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
3

Популярные статьи

Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
78
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
61
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
66
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
15
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
17
Главные игры сентября 2022 года
9
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
6

Сейчас обсуждают

AMDie
16:39
Это по сути тот же 8ми ядерный проц, интел кому ты голову морочишь со своими говноядрами ??? Многомилиарлная компания не может выпутить нормальный процессор, пиZдец позорище.
Ранний обзор Core i9-13900K показывает более низкое энергопотребление по сравнению с Core i9-12900K
Вадим Омелин
16:39
Вата — молчать
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Вадим Омелин
16:39
Чел красава
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
BoeHa4aJIbHuK
16:38
Писать подобное где 95% аудитории нищеброды просто гениально. Лучше уж заголовки про "бесконечные скидки".
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
Infinity78
16:36
дебилушка, может прочтешь сначала? Амд потеряла 4% сейчас по сравнению с прошлым кварталом и они ушли невидии, сейчас у них 83%. Не благодари за сложные операции с цифрами, ты то в них не можешь, ты в...
NVIDIA занимает практически 80% рынка дискретных видеокарт
Infinity78
16:33
ты дурак чтоли? в твоих влажных мечтах? Компания AMD установила новый рекорд роста своей доли рынка х86-процессоров. По данным исследовательской компании Mercury Research, по итогам I квартала 2022 г....
NVIDIA занимает практически 80% рынка дискретных видеокарт
Артём Николаев
16:32
Засранцы, постоянно меняющие формфактор. Чтоб все аксессуары лесом пошли, от аккумов и аквабоксов до полупроф клеток и светофильтров. Уже был вариант Session, который кончился на Hero 5 - единственно...
GoPro Hero 11 Black Mini станет меньшей и вероятно более дешевой альтернативой Hero 11 Black
BoeHa4aJIbHuK
16:31
Потратял пару лярдов, а потом покажут какуюто коробочку с алиэкспесса с наклейкой от ростеха. Мы уже это проходили.
Сети 5G в России начнут развертывать в 2024 году – вице-премьер Чернышенко
Infinity78
16:28
Core i9-13900K показывает более низкое энергопотребление по сравнению с Core i9-12900K специально для тебя, дебил)
Intel "занесла чемоданы" обозревателям процессоров Alder Lake 12-го поколения, но не с деньгами
Serezhka
16:27
Это когда АМД доминировать то начала? Их процессоры конечно не говно, но и попросили они за них не малую цену, так что цена/производительность в паритете, примерно. А если бы вы реально работали с раз...
NVIDIA занимает практически 80% рынка дискретных видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем