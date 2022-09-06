Всем известно, что крупные технологические компании перед стартом продаж своих новых продуктов рассылают избранным обозревателям товарные образцы новинок для написания обзоров на них. Подобные "счастливчики" выбираются из наиболее популярных в своей сфере специалистов с большим числом фолловеров. После создания таких статей или видеороликов, сам девайс, как правило, остаётся у обозревателя, выступая в качестве некоей символической оплаты. Непосредственная же выгода автора заключается в возможности опубликовать передовой обзор и привлечь к своему информационному ресурсу внимание наибольшего числа пользователей. В итоге все три стороны остаются довольны.
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Но у такого подарка есть и обратная сторона, ведь автор обязан согласится на множество условий: не публиковать обзор до даты снятия эмбарго, проявить лояльность к продукту и компании в целом, выполнить рекомендации по методике тестирования и оформлению обзора, то есть показать продукт компании с максимально хороших сторон.
Если обозреватель всё сделал правильно и "заказчик" в лице производителя остался удовлетворён результатом, то он переходит в ранг "партнёров", которым высылаются все последующие новинки для тех же целей. Таких "друзей" компании принято холит и всячески подчёркивать их важность для производителя. Проштрафившиеся, то есть те, кто написал нелестный обзор или сделал неправильно что-то ещё, навсегда или временно лишаются статуса "приближённого". Но всё это мнение обывателей и может не иметь отношения к действительности в полной мере.
В народе "покупка" лояльности обозревателя производителем давно имеет свой термин - "занести чемоданы". Понимать его можно по-разному, и буквально и в переносном смысле, кому как удобно. Хотя на деле, это всего лишь обычная бизнес-практика взаимной выгоды, не имеющая под собой никакого "криминала". Тем не менее многие опытные пользователи наверняка смогут поведать о вопиющих, по их мнению, фактах подобного сотрудничества.
Сайт Videocardz сообщает, что компания Intel приступила к рассылке подарочных наборов авторам обзоров на процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения. Надо отметить, что решение довольно запоздалое.
В большой синей коробке нет никакой электроники, в этом уже нет необходимости. Внутри стикер Alder Lake и созданная на 3D-принтере персональная фигурка с лицом обозревателя.
Кроме того, в наборе присутствует бейсболка с логотипом Intel, спортивный костюм и толстовка — всё, чтобы любимый автор не замёрз зимой, которая в этом году обещает быть холодной.
Оставленные авторам в пользование топовые процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения, по мнению Videocardz, также должны помочь им согреться холодными вечерами.
Что касается обзорного комплекта AMD Ryzen 7000, то по слухам они будут включать в себя процессоры, материнские платы и оперативную память DDR5.