А с сувенирами и одеждой для будущей "холодной" зимы.



Всем известно, что крупные технологические компании перед стартом продаж своих новых продуктов рассылают избранным обозревателям товарные образцы новинок для написания обзоров на них. Подобные "счастливчики" выбираются из наиболее популярных в своей сфере специалистов с большим числом фолловеров. После создания таких статей или видеороликов, сам девайс, как правило, остаётся у обозревателя, выступая в качестве некоей символической оплаты. Непосредственная же выгода автора заключается в возможности опубликовать передовой обзор и привлечь к своему информационному ресурсу внимание наибольшего числа пользователей. В итоге все три стороны остаются довольны.

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Но у такого подарка есть и обратная сторона, ведь автор обязан согласится на множество условий: не публиковать обзор до даты снятия эмбарго, проявить лояльность к продукту и компании в целом, выполнить рекомендации по методике тестирования и оформлению обзора, то есть показать продукт компании с максимально хороших сторон.

Если обозреватель всё сделал правильно и "заказчик" в лице производителя остался удовлетворён результатом, то он переходит в ранг "партнёров", которым высылаются все последующие новинки для тех же целей. Таких "друзей" компании принято холит и всячески подчёркивать их важность для производителя. Проштрафившиеся, то есть те, кто написал нелестный обзор или сделал неправильно что-то ещё, навсегда или временно лишаются статуса "приближённого". Но всё это мнение обывателей и может не иметь отношения к действительности в полной мере.

В народе "покупка" лояльности обозревателя производителем давно имеет свой термин - "занести чемоданы". Понимать его можно по-разному, и буквально и в переносном смысле, кому как удобно. Хотя на деле, это всего лишь обычная бизнес-практика взаимной выгоды, не имеющая под собой никакого "криминала". Тем не менее многие опытные пользователи наверняка смогут поведать о вопиющих, по их мнению, фактах подобного сотрудничества.

Сайт Videocardz сообщает, что компания Intel приступила к рассылке подарочных наборов авторам обзоров на процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения. Надо отметить, что решение довольно запоздалое.

В большой синей коробке нет никакой электроники, в этом уже нет необходимости. Внутри стикер Alder Lake и созданная на 3D-принтере персональная фигурка с лицом обозревателя.

Кроме того, в наборе присутствует бейсболка с логотипом Intel, спортивный костюм и толстовка — всё, чтобы любимый автор не замёрз зимой, которая в этом году обещает быть холодной.

Оставленные авторам в пользование топовые процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения, по мнению Videocardz, также должны помочь им согреться холодными вечерами.

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Что касается обзорного комплекта AMD Ryzen 7000, то по слухам они будут включать в себя процессоры, материнские платы и оперативную память DDR5.