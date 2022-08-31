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Продукцию ушедших из России известных брендов заменят китайские компьютеры и ноутбуки Machenike
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За последние полгода российский компьютерный рынок покинули или существенно ограничили свою деятельность большинство известных мировых брендов. В сегменте игровых ноутбуков своё лидерство демонстрировали компании Asus, MSI, Acer, HP и Lenovo. Причём последняя изначально является исконно китайской транснациональной корпорацией, что не смущало большинство покупателей.

Так называемый параллельный импорт частично решает трудности с поставками компьютерного оборудования, но он имеет свои недостатки. В частности, некоторые модели ноутбуков, поставляемые по серым каналам, кроме завышенной цены, могут не иметь русской раскладки клавиатуры, что вынуждает покупателей дополнительно тратиться на наклейки или гравировку кириллицы, ухудшая эстетический вид своих, порой довольно дорогих, устройств.

По мнению экспертов заполнять пустоту прилавков отечественных магазинов будут многочисленные китайские бренды. Одним из них является китайский производитель игровых компьютеров, ноутбуков и периферии - Machenike, который планирует осуществить экспансию на наш рынок. Компания уже имеет свой сайт в RU-зоне. Бренд Machenike, как и его собрат Thunderobot принадлежат китайскому концерну Haier, работающему на рынке с 1984 года.

Основными поставщиками устройств Machenike в Россию станут «Марвел-Дистрибуция», «Треолан» и OCS, что гарантирует их появление в крупных торговых сетях, с предоставлением соответствующих гарантийных обязательств.

Одно из подобных устройств уже рассматривалось авторами крайне популярного у компьютерных энтузиастов Youtube-канала "PRO Hi-Tech".


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Источники: Коммерсантъ,  youtube-канал PRO Hi-Tech.

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#ноутбуки #компьютеры #thunderobot #machenike
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