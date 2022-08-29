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Nokia полностью уйдёт из России до конца года
Они всё ещё могут оставаться в России, но больше не хотят.
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Уход той или иной западной технологической компании с российского экономического поля уже никого не удивляет. Вероятно, сегодня проще перечислить тех, кто не покинул наш рынок. Пользователи же обывательски сожалеют лишь о брендах, к продукции которых они привыкли, мало интересуясь подробностями.

Тем не менее нет ни одного россиянина среднего возраста или старше, который бы не знал финскую компанию Nokia, отрывшую им в своё время двери в мир качественных и неубиваемых мобильных телефонов. Сегодня смартфоны Nokia не пользуются у нас популярностью, особенно учитывая, что они ими более фактически не являются.

Основное же присутствие компании в России связано с поставками телекоммуникационного оборудования для операторов сотовых сетей.

Агентство Reuters сообщает, что Nokia до конца текущего года намерена полностью покинуть российский рынок, закрыв все зарегистрированные в нашем правовом поле юрлица. Что интересно, некоторые секторы поставок продукции компании в нашу страну освобождены от санкций по гуманитарным или связанным с ними причинам, но это не останавливает Nokia и не меняет её решения. На период выхода компания продолжит выполнять заключённые контрактные обязательства.

На данный момент в российском сегменте Nokia работает около 2000 человек. Некоторым из них будет предложена релокация, остальных ждёт сокращение.

Ожидаемые потери компании от ухода составят около 100 миллионов евро.

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Ранее о таких же планах заявила компания Ericsson.

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#nokia #уход из россии #unconnecting people
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