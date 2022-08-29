NVIDIA может урезать производительность GeForce RTX 4070.

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Все слухи относительно новой платформы AMD AM5 и процессоров AMD Ryzen 7000 будут развеяны сегодня ночью, а база информационных утечек по видеокартам NVIDIA RTX 40 продолжает пополняться.

Очередной слух со ссылкой на знакомого нам инсайдера Kopite7kimi опубликовал сайт Videocardz. По его мнению компания NVIDIA всё еще не приняла окончательного решения по техническим характеристикам RTX 4070. Рассматриваются два варианта, один из которых станет серийным.

В первом случае RTX 4070 может быть основана на полноценном графическом чипе AD104-400, имеющем 7680 ядер FP32 (CUDA). Объём видеопамяти при этом составит 12 ГБ, который будет набран микросхемами GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с. Шина при этом окажется 192-битной, с максимальной пропускной способностью в 504 GB/s.

Во втором варианте RTX 4070 может базироваться на урезанном GPU AD104 (вероятно AD104-275) с 7168 ядрами CUDA. При этом видеокарта будет иметь ограниченный объем памяти в 10 ГБ и, как следствие, более узкую ширину шины в 160 бит. Пропускная способность памяти, при тех же чипах GDDR6X, снизится до 420 GB/s.

Общее потребление платы видеокарты в первом случае может составить 285 Вт, а во втором 250 Вт, что ниже ранее предполагаемого уровня.

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Дебют RTX 4070 ожидается в октябре, вместе с RTX 4090 и RTX 4080. Однако, по слухам, сами продажи стартуют лишь в конце четвертого квартала.