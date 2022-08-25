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В сети появилась информация о подготовке компанией Gamepad Digital (GPD) новой портативной консоли GPD Win 4. Дизайн устройства сильно напоминает таковой у завершивших свой жизненный цикл портативных приставок от Sony.
Одной из ключевых особенностей GPD Win 4 является наличие физической клавиатуры, фактически превращающей консоль в полноценный карманный компьютер с производительностью среднебюджетного ноутбука.
Базироваться устройство будет на восьмиядерном шестнадцатипоточном процессоре AMD Ryzen 7 6800U (6nm TSMC, архитектура Zen 3+), имеющем встроенную графику AMD Radeon 680M (12 ядер GPU, архитектура RDNA 2). Сдвигающийся вверх и обнажающий клавиатуру экран получит 6-дюймовую диагональ.
Из дополнительных особенностей можно отметить наличие сканера отпечатка пальца, сменные колпачки аналоговых стиков с эффектом Холла и использование операционной системы Windows.
О размере хранилища и оперативной памяти не упоминается, но разумным минимумом для подобного процессора является конфигурация 16 ГБ ОЗУ и 0,5-1 ТБ SSD.
Предполагаемая цена устройства на данный момент неизвестна.