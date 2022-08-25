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Глава NVIDIA Дженсен Хуанг, во время своего выступления, посвященного доходам компании за второй квартал 2022 года, поделился с присутствующими некоторой информации о грядущем поколении видеокарт GeForce RTX 40.
Прежде всего, он указал на падение доходов до 44% от продаж GPU игрового сегмента в отчётном квартале, что привело к корректировкам объёмов и сроков выпуска продукции. Новая стратегия предусматривает ограничение продаж продуктов следующего поколения, чтобы разгрузить текущие запасы, которые, в свою очередь, в настоящее время реализуются по сниженным ценам. Таким образом, предполагается, что NVIDIA GeForce RTX 40 будут продаваться одновременно с NVIDIA GeForce RTX 30, как минимум до конца этого года. В связи с этим, цены на обе серии продуктов будут скорректированы таким образом, чтобы избежать внутренней конкуренции.
Дженсен Хуанг указал, опираясь на статистику Steam, что видеокарты Ampere стали самым популярным продуктом за всю историю компании. В то же время он считает, что GeForce RTX 40 предложат игрокам по-настоящему захватывающие характеристики и заново перевернут их представление о RTX и 3D-графике. Он с нетерпением ожидает старта конференции GTC, которая пройдёт 19-22 сентября 2022 года, чтобы больше рассказать о GeForce RTX 40.
Вероятнее всего, предполагаемая презентация на GTC и станет официальным анонсом видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, поскольку дальнейший перенос нарушает ожидание игрового сообщества.