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Легендарному зонду Voyager-2 исполнилось 45 лет, он продолжает работу за пределами солнечной системы
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Запуск космических зондов Voyager-1 и Voyager-2 стал самым амбициозным проектом NASA по исследованию солнечной системы и пространства за её пределами. Первым Землю 20 августа 1977 года покинул Voyager-2, который вчера отметил свой 45-летний юбилей. Вслед за ним 5 сентября 1977 года покорять космос отправился Voyager-1.

Давно выполнив свою основную миссию по исследованию Юпитера и Сатурна и передав бесценные сведения на Землю, Voyager-1 приступил к выполнению второго задания по изучению самых отдалённых уголков Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы («пузыря» окружающего Солнечную систему, состоящего из плазмы солнечного ветра).

Сейчас зонд Voyager-1 находится на расстоянии 23,4 млрд км от дома и является самым удалённым искусственным объектом, созданным руками человека. На борту зонда закреплен носитель с посланием для инопланетян, если они когда-нибудь ему повстречаются в его бесконечных скитаниях по галактике.

Космический зонд Voyager-2 стал единственным аппаратом, достигшим планет Уран и Нептун. В конце 2018 года он покинул пределы гелиосферы и сейчас он продолжает изучение пограничной области между солнечной системой и межзвёздным пространством, передавая учёным уникальные сведения, ставящие под сомнения многие теории. К примеру, установлено, что уровень радиации за пределами гелиосферы выше в три-четыре раза, чем внутри неё. Такие и подобные им сведения крайне важны для понимания космоса и организации межзвёздных миссий, если таковые когда-нибудь состоятся.

Видео с youtube-канала Лови Момент

Но жизнь легендарных "Вояджеров" не бесконечна. Они питаются от радиоизотопных источников энергии, которые уже сильно изношены, и большая часть их функций на данный момент отключена в целях экономии запаса энергии. Активны только функции поддерживающие работу аппаратов и отвечающие за обработку данных. Предполагается, что путешественники проработают до 2025 года, а затем угаснут, продолжив свою вечную космическую одиссею.

Их вклад в науку переоценить сложно, а своё признание они обрели уже сейчас.

Следить за зондами можно в режиме реального времени на сайте NASA.

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Источник: ТАСС

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#космос #voyager-1 #voyager-2
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