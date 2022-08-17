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Лаборатория реактивного движения NASA заключила контракт на 50 миллионов долларов с компанией Microchip Technology Inc на разработку высокопроизводительного процессора нового поколения, который будет использоваться в будущих миссиях по исследованию Луны и других планет.
Компьютеры, которыми NASA пользуется сейчас были разработаны почти 30 лет назад и безнадёжно устарели. Согласно плану, новые решения должны быть производительнее текущих в 100 раз. Знатокам компьютерной истории такие цифры могут показаться не впечатляющими, если вспомнить эволюцию потребительских настольных процессоров, но в системах для космоса основными приоритетами являются надёжность и отказоустойчивость.
Сами процессоры, а именно так их называют информационные источники, по всей видимости будут представлять собой одноплатные компьютеры, с присущими им модулями и портами ввода-вывода. Основными задачами при проектировании, помимо увеличения производительности, ставятся повышение безотказности и энергоэффективности по сравнению с предшественниками.
Потребность в создании специализированного компьютера и невозможность использования обычных присутствующих на рынке потребительских решений обусловлена крайне агрессивной средой эксплуатации. В космосе электроника может быть подвержена сильным перепадам температур, воздействию различных излучений, и прочим факторам, при которых обычный компьютер продержится недолго, если вообще сможет заработать или пережить запуск ракеты.
Что касается самой Microchip Technology Inc, то эта американская компания является известным в своих кругах производителем микроэлектроники, с собственным производством полупроводниковых пластин на своих фабриках.
Источник: PCmag