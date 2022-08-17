Отпечатки термопасты на основании кулера обещают быть причудливыми.

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Совсем недавно в данном материале появилась информация о том, что AMD откладывает запуск процессоров Ryzen 7000 из-за необходимости доработки прошивки BIOS. А раз так, то нам пока что не остаётся ничего другого, как полюбоваться первой реальной "живой" фотографией розничного экземпляра процессора AMD Ryzen 7 7700X.

Изображение появилось на форуме AnandTech. Оно принадлежит восьмиядерной модели процессора AMD Raphael с кодом OPN 100-000000593, что подтверждает достоверность предыдущих утечек. CPU Ryzen 7 7700X приписывают разгон в режиме Boost до 5,4 ГГц и TDP до 105 Вт.

Что касается его цены, то большинство специалистов склоняются к 299 долларам США, именно по этой цене на рынок поступил его предшественник AMD Ryzen 7 5700X на архитектуре Zen 3.

Таким образом, процессор Ryzen 7 7700X стал первой моделью, информация о которой просочилась до снятия запретов на публикацию. По многочисленным предположениям, первоначально компания AMD представит четыре модели для настольных платформ AM5 вместе с премиальной серией материнских плат X670/E.

Сам анонс процессоров AMD Ryzen 7000, как и запланировано, должен состояться 30 августа 2022 года в 02:00 по московскому времени.

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Источник: Videocardz