Играться с криптовалютами ему, видимо, надоело и он решил разогнать курс акций "Манчестер Юнайтед".

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Насколько хорошо быть миллиардером и как часто богатые тоже плачут проверить можно лишь опытным путём. В то же время, пока одни откладывают деньги на покупку билета на матч любимой футбольной команды, другие эту команду покупают, что как минимум облегчает процесс получения автографов.

Самый медийный, если говорить об интернете, миллиардер в мире Илон Маск, а по совместительству глава космической компании SpaceX и автопроизводителя Tesla, сообщил на своей страничке в Twitter о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Позже Илон сознался, что пошутил. Это позволило членам клуба и болельщикам выдохнуть, а сам «Манчестер Юнайтед» смог избежать повторения судьбы "брошенной невесты", как это произошло с Twitter.

Manchester United Football Club является одним из самых популярных профессиональных футбольных клубов в мире, одним из основателей английской Премьер-лиги и лидером по количеству завоёванных титулов среди английских клубов. В рейтинге УЕФА он занимает 10-е место.

Команда клуба базируется на домашнем стадионе "Old Trafford", расположенном в Траффорде, Англия.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» прославились своими драками, в том числе массовыми. Некоторые из них были награждены за это тюремными сроками.

В настоящее время владельцами клуба являются американские бизнесмены братья Глейзеры.

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