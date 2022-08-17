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Насколько хорошо быть миллиардером и как часто богатые тоже плачут проверить можно лишь опытным путём. В то же время, пока одни откладывают деньги на покупку билета на матч любимой футбольной команды, другие эту команду покупают, что как минимум облегчает процесс получения автографов.
Самый медийный, если говорить об интернете, миллиардер в мире Илон Маск, а по совместительству глава космической компании SpaceX и автопроизводителя Tesla, сообщил на своей страничке в Twitter о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Позже Илон сознался, что пошутил. Это позволило членам клуба и болельщикам выдохнуть, а сам «Манчестер Юнайтед» смог избежать повторения судьбы "брошенной невесты", как это произошло с Twitter.
Manchester United Football Club является одним из самых популярных профессиональных футбольных клубов в мире, одним из основателей английской Премьер-лиги и лидером по количеству завоёванных титулов среди английских клубов. В рейтинге УЕФА он занимает 10-е место.
Команда клуба базируется на домашнем стадионе "Old Trafford", расположенном в Траффорде, Англия.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» прославились своими драками, в том числе массовыми. Некоторые из них были награждены за это тюремными сроками.
В настоящее время владельцами клуба являются американские бизнесмены братья Глейзеры.