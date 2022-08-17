Женщины менее склонны к покупке "китайца", чем мужчины.

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Ситуация с импортозамещением на российском авторынке на данный момент складывается не в пользу автомобилистов. Уход иностранных брендов сказался на ассортименте и цене моделей привычных европейских марок. Обстановка с запчастями также вряд ли порадует автовладельцев. Отечественный автопром находится в стадии оптимизации и ищет пути выхода из под санкционного давления, а пока что он предлагает некоторые упрощенные версии авто, уже прозванные в народе "ободранными". Выходом для определённой части наших соотечественников могут стать новые автомобили китайских брендов. Но готовы ли сами россияне пересесть на них с авто европейских производителей — показало исследование, проведённое "Авито Авто".

По результатам опроса, лишь четверть россиян готовы отдать предпочтение китайскому автопрому. Половину из них привлекает наличие бюджетных моделей и доступность автозапчастей. На широкий модельный ряд китайских компаний указала треть опрошенных.

В свою очередь 52% автолюбителей из общего числа опрошенных сообщили, что предпочтут купить б/у автомобиль европейского бренда, нежели направят свой взгляд на новую машину с Китая.

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Участие в опросе приняли 6000 автомобилистов обоих полов из разных регионов страны. Большую благосклонность к китайским брендам проявили мужчины.