Верхняя крышка стилизованна под смартфон.

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Анонс процессоров нового поколения AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 состоится 30 августа этого года в 02:00 по Московскому времени. Самостоятельно посмотреть трансляцию мероприятия можно будет на youtube-канале компании AMD.

Ранее в сети фигурировала информация о совместимости процессорных кулеров платформы AM4 с новой AM5, на которой будут базироваться CPU AMD Ryzen 7000. Тем не менее нельзя исключать, что из-за смены сокета на тип LGA у пользователей могут возникнуть некоторые трудности, например с уровнем прижима основания кулера.

В любом случае для желающих приобрести процессорный охладитель, совместимый с платформой AM5 что называется "из коробки", или просто новый кулер для другой платформы, компания DeepCool анонсировала универсальную модель AK500, совместимую с AMD Socket AM4/AM5 и Intel LGA 1155/1150/1151/1200/1700/2011/2011-3/2066.

Кулер выполнен в строгом серо-чёрном дизайне, со сплошной верхней крышкой, стилизованной под смартфон/планшет, имеющей "пиксельный" узор.

Размеры изделия составляют 127×117×158 мм. Сплошное шлифованное основание пронизывают 5 медных теплотрубок диаметром 6 мм.

По словам производителя, благодаря оптимизации внутренней капиллярной структуры и впрыскиванию точного количества жидкости, эти теплотрубки обеспечивают отличное рассеивание тепла, независимо от горизонтального или вертикального расположения охладителя. Мощность рассеивания тепла заявлена в 240 Вт. Правдивость этого показателя покажут независимые тесты, но по субъективному мнению новинка больше подойдёт для шестиядерных процессоров или восьмиядерных с не очень высоким тепловыделением. В сборе AK500 весит 1040 грамм.

Благодаря смещённой конструкции радиатора кулер имеет высокую совместимость с модулями оперативной памяти, не перекрывая ближние слоты.

Обдувается конструкция 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Скорость оборотов крыльчатки составляет 500~1850 об/мин при уровне шума в ≤31,5 дБ(А). Подключение 4-контактное с ШИМ-управлением.

В комплект входят: набор металлических креплений, отвёртка, термопаста и понижающий максимальные обороты вентилятора до значения 1550 переходник.

Дата начала продаж станут известны позже, но по неподтверждённой информации новинка обойдётся в 55 евро, а гарантийный срок составит 12 месяцев.

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