Проверяем оптимизацию игры на народной видеокарте.

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Все компьютерные издания уже отчитались о выходе PC-версии игры Marvel's Spider-Man Remastered. В России купить её невозможно из-за ухода компании Sony с нашего рынка. Переход на страницу проекта в магазинах Steam и Epic Games сопровождается надписями о его недоступности в нашем регионе.

Несмотря на это некоторые магазины предлагают приобрести ключ активации за 3999 рублей.

Впрочем, это вряд ли остановит некоторых российских геймеров, ведь защита "Паука" была взломана сразу после его выхода, буквально в считанные минуты.

Первые игроки и обзорщики уже оценили игру, отметив её высокое качество и хорошую оптимизацию под PC-платформу. Меню игры предлагает широкий диапазон настроек графики, а значит, "поигравшись" настройками, можно получить приемлемые FPS и "картинку" даже на компьютерах среднего уровня. Имеется поддержка трассировки лучей и NVIDIA DLSS.

Рекомендуемые требования для разрешения 1080p (60 fps, средние настройки графики) выглядят следующим образом:

- процессор Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 5 1600;

- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 580;

- оперативная память 16 Гбайт;

- свободное пространство на диске 75 Гбайт (рекомендуется использование SSD);

- операционная система Windows 10 (64 бит).

Youtube-канал Testing Games решил проверить слова о хорошей оптимизации Marvel's Spider-Man Remastered на системе с шестиядерным процессором Intel i5 10400F и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB. Объём оперативной памяти составил 16Gb с частотой 3200 МГц. Рекомендация по наличию SSD была выполнена. Настройки ручные, преимущественно очень высокие. Результаты следующие.

В разрешении 1080p с отключенными RTX и DLSS видеокарта GeForce RTX 2060 обеспечивает fps в 68 - 145 кадров с редкими, но серьёзными просадками до 5. Игра при этом отнимает около 5 ГБ видеопамяти и почти 13 ГБ оперативной. Активация "лучей" делает гейминг малоприятным, ведь при 40-60 средних кадрах, минимальные показатели постоянно держатся в районе 20. Включение DLSS в режиме Quality практически не исправляет ситуацию и повышает fps буквально на 2-5 кадров, что говорит о его не очень хорошей работе в данном тесте.

В разрешении 1440p на GeForce RTX 2060 всё ещё можно играть, наблюдая среднюю частоту в 51-77 кадров с просадками до консольных 30. Повышение разрешения практически не увеличило потребление оперативной и видеопамяти. Забегая вперёд, можно сказать, что то же самое происходит, а точнее не происходит и в 4K. Включение RTX обрушивает FPS до 21-47 кадров с просадками до 3. Играть фактически уже нельзя. Активация DLLS немного улучшает ситуацию повышая средний FPS до значения 31-61, но сильные просадки никуда не уходят.

Вряд ли кто-то ожидал, что видеокарта среднего уровня прошлого поколения "вытянет" Marvel's Spider-Man Remastered в разрешении 4K. Так и есть - не смогла.

Стоит отметить, что у тестировщика оставался довольно значительный запас по настройкам, то есть частоту кадров можно поднять ещё выше, не сильно ущемив при этом качество графики.

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Что касается видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB, то она вполне способна обеспечить приемлемый уровень частоты кадров в протестированной игре в разрешении 1080p. Таким образом, PC-версия Marvel's Spider-Man Remastered не заставит большинство геймеров бежать в магазин за новой, более производительной видеокартой.