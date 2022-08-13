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Американские социальные сети Instagram и Facebook, принадлежащие компании Meta, возглавляемой Марком Цукербергом, ещё в марте 2022 года признали экстремистскими и запретили в России. Инициатором решения выступила генеральная прокуратура, подавшая иск в связи с публикациями в сетях призывов к насилию в отношении российских граждан. Руководство Meta посчитало такие посты приемлемыми и допустимыми, заявив, что они касаются только военнослужащих, а не всех россиян.

Россияне восприняли новость о блокировке сетей по-разному. Кто-то потерял площадку, где вёл свой мелкий бизнес, а кто-то просто привычный инструмент и место времяпрепровождения. Однако этический аспект причины блокировки вряд ли у кого-то вызвал вопросы.

Зам руководителя комитета Госдумы по информационной политике Горелкин Антон высказал свою точку зрения относительно условий, при которых Instagram сможет возобновить свою работу в России. По его мнению, Meta должна пересмотреть свою политику и запретить любые призывы к насилию в отношении всех россиян. Во-вторых, руководство соцсети должно принести официальные извинения нашим согражданам. Этих условий будет достаточно, чтобы начать диалог о восстановлении сотрудничества.

Подобные условия кажутся не только логичными и согласующимися с законодательством любой цивилизованной страны, но и соответствующими общепризнанным моральным ценностям. Попытка прикрыться свободой слова или иными факторами в данном случае абсолютна неуместна. В то же время стоит осознавать, что подобные крупные соцсети являются инструментом в информационной войне, развёрнутой Западом в отношении России, а значит они могут испытывать влияние властных структур и быть ограничены в свободе принятия некоторых самостоятельных решений, если таковые у них возникнут в принципе. В таких обстоятельствах надеяться на выполнение перечисленных условий вряд ли приходится.

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Источник: Коммерсантъ

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