Что может привести к падению производительности до 2-ух раз.

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Практически все современные процессоры, относящиеся к высокопроизводительным решениям, наделены функцией одновременной многопоточности. Выполнение кода более, чем в один поток на одном ядре является наиболее продуктивным способом повышения производительности центрального процессора. В процессорах компании AMD эта технология называется SMT (simultaneous multithreading).

Сообщается, что команде австрийских исследователей удалось обнаружить уязвимость, затрагивающую все процессоров AMD на архитектуре Zen 1/2/3. Она уже получила название SQUIP — использование очереди планировщика с помощью зондирования помех. Используя уязвимость, потенциальные злоумышленники, запустившие вредоносный код на ядре CPU, могут получить доступ к данным, обрабатываемым процессором.

Как оказалось, причиной уязвимости послужило применение процессорами AMD Zen отдельных очередей для каждого исполнительного модуля. Наблюдая через счётчики производительности за распределением планировщиком нагрузок между различными потоками на одном ядре, исследователи смогли выполнить атаку на запросы планировщика. На данный момент полностью решить проблему поможет отключение технологии SMT на процессоре. Само собой, это приведёт к падению производительности процессора, существенность которого определяется выполняемыми CPU задачами.

Компания AMD уже признала наличие проблемы, дав соответствующие рекомендации разработчикам программного обеспечения.

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