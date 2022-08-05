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Порой случаются такие ситуации, когда срочно требуется сделать покупку какого-то товара и сразу получить его в руки, а нужные магазины уже закрыты до утра следующего дня. Вариантов много: это может быть и разбитый вечером вдребезги или утраченный смартфон, сгоревший электрочайник и любая другая вещь, которая потребуется вам завтра утром. А может вы весь день выбирали себе новый ноутбук и наконец-то сделали это и хотите получить его прямо сейчас, а магазин закроется через 20 минут. Кому-то необходимо купить подарок близкому, чтобы вручить его утром. Ну а кто-то просто "сова" и в одиннадцать вечера бодр и активен.
Российская торговая сеть М.Видео решила перенять опыт пиццерий и ввела круглосуточную экспресс-доставку бытовой техники и электроники. В режиме 24/7 доступна доставка малогабаритной техники, от наушников до пылесоса и ноутбука. Доставка крупногабаритной техники в ночное время суток не предусмотрена. Среднее время прибытия товара составляет от 30 минут до 1,5 часов, наценка за ночное время отсутствует.
Пока что пилотный проект доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Будем надеяться, что со временем услуга будет предоставляться и в других городах.