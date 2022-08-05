Это намного лучше, чем у Intel Core i9-12900K.

По мере приближения релиза процессоров AMD Ryzen 7000 на ядре Zen 4 увеличивается количество утечек об их архитектурных особенностях. На этот раз речь идёт о пропускной способности кэш-памяти третьего уровня L3.

Сайт Wccftech сообщает, что пользователь под ником "9550pro" выложил в Twitter фрагмент скрина, демонстрирующего скорость работы кэша L3 в программе AIDA64, которая составила 1445,7 GB/s. Предполагается, что результаты принадлежат двенадцатиядерному процессору AMD Ryzen 9 7900X.

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Wccftech воспользовались ситуацией и провели собственное сравнение, протестировав в AIDA64 свои процессоры Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X3D и Core i9-12900K. Платформа Ryzen работала с памятью DDR4-3800, а платформа Intel с памятью DDR5-6000.

По итогам "прогонов" выяснилось, что указанный инсайдером результат на 47% превосходит показатели процессора Intel i9-12900K и более чем на 50% опережает показатели его предшественников на базе архитектуры Zen 3. Причём на операциях записи отрыв от Intel становится уже трёхкратным.

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Общий объём кэш-памяти L2 и L3 у Ryzen 9 7900X равен 76 МБ, из них 64 МБ приходится на L3. В случае достоверности утечки можно говорить о неплохой работе, проделанной инженерами AMD над архитектурой Ryzen 7000, что непременно положительно отразится на производительности процессоров Zen 4 в чувствительных к пропускной способности L3 задачах.