Илон Маск становится бедоносцем.

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Как известно, руководитель космической компании SpaceX и автопроизводителя электрокаров Tesla Илон Маск ведёт активную жизнь в соцсетях, где имеет множество фолловеров. У некоторых поклонников кандидата в первопроходцы Марса создаётся впечатление, что он настолько богат, что может позволить себе если не всё, то очень многое, а сам он является эталоном успеха. Тем не менее миллиардер нередко отмечался высказываниями, имевшими эффект информационной бомбы. Иногда это приводило к отрицательным последствиям, например к обрушению акций его компаний или к гневу криптовкладчиков с обманутыми ожиданиями.

Основным рупором кумира космических мечтателей стала соцсеть Twitter, которую он сначала в какой-то момент вознамерился выкупить, а потом передумал. В результате дело дошло до суда, в котором Twitter пытается вынудить Маска завершить сделку на первоначальных условиях.

Теперь по заявлению истца в суд вызываются представители криптовалютной биржи Binance. Адвокаты соцсети хотят выяснить обстоятельства предоставления биржей Илону Маску нескольких миллионов долларов для покупки Twitter.

Известно, что для приобретения Twitter за $44 млрд Илон Маск привлёк инвестиционные средства у третьих лиц на сумму более 7 млрд долларов. Binance предоставила $500 млн. Но сделка была сорвана Маском под предлогом, что Twitter предоставил ему неверные сведения о числе ботов в соцсети, количество которых чрезмерно по его мнению.

Заседание назначено на 17 октября. Платформе Binance, как и множеству других компаний и банков, замешанных в софинансировании сделки, предложено предоставить всю сопутствующую документацию. Как это отразится на их деловой репутации и курсе акций покажет время.

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Источник: РБК