Месть – это блюдо, которое подают холодным.

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Дмитрий Пучков, долгие годы работающий под ником "Гоблин", известен россиянам прежде всего своими саркастическими авторскими перевoдами на русский язык различных зарубежных фильмов. Наибольшую популярность он получил после работы над трилогией «Властелин колец» и такими фильмами, как «Криминальное чтиво» и «Карты, деньги, два ствола».

Вчера стало известно, что youtube-канал "Гоблина"заблокирован по инициативе видеохостинга. Точная причина блокировки не указывается и площадка ограничилась лишь общей формулировкой. Об этой новости сообщил сам Пучков, приложив скриншот уведомления от сервиса.

В 2022 году видеохостинг YouTube ввёл множественные санкции против российских авторов. Отменена монетизация каналов для авторов из России, закрыты многие каналы официальных российских СМИ. В то же время у российских властей накопилось немало претензий и к самому YouTube, поскольку последний неоднократно нарушал отечественное законодательство и не исполнял требования российских госорганов о приведении своего контента в соответствие. На сегодня это недовольство достигло такого уровня, что некоторые эксперты считают блокировку YouTube на территории России лишь делом времени. Некоторые говорят о том, что само решение о блокировке уже не вызывает вопросов и это произойдёт тогда, когда российские аналоги в лице RuTube и прочих сервисов выйдут требуемый уровень качества. Подтверждают эти предположения и риторика последних месяцев, которую мы наблюдаем в высказываниях различных высокопоставленных чиновников.

Бывший президент РФ, а ныне зампред СовБеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на удаление канала Гоблина. На странице Пучкова во ВКонтакте он оставил комментарий с поддержкой в его адрес и обещанием отомстить за него.

"Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!" — написал он. Каким образом будет осуществлена месть не уточнялось.

Ранее, 1 августа, сообщалось о взломе личной страницы Дмитрия Медведева во ВКонтакте. Неизвестными от его имени на его стене был размещен пост об отношении к распаду СССР, как к ошибке, которую необходимо исправить. Администрация соцсети подтвердила факт взлома, а пост был удалён. Сам Медведев тогда также пообещал не оставить виновных безнаказанными.

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Источник: РБК