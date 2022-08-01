Так "пиратить" в России можно или нет?

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После начала спецоперации на Украине российский рынок покинули (или ограничили свою деятельность) большинство зарубежных софтверных компаний, что вызвало изменения в работе различных магазинов приложений и площадок по предоставлению медиаконтента. В настоящее время наиболее востребованные на протяжении многих лет магазины Google Play и AppStore блокируют размещение некоторых приложений российского происхождения. Кроме того ограничена оплата банковскими картами. Полностью ушёл с рынка крупнейший медиасервис Netflix.

Это неизбежно увеличило спрос со стороны отечественных пользователей на распространяемый без разрешения правообладателя пиратский софт. Так, с февраля по июль текущего года запросы на скачивание приложений с содержанием нелегального контента отметились 300-400-процентным ростом. Между тем, остаётся открытым вопрос легализации в России пиратства в рамках программы по импортозамещению.

Сами разработчики пиратских сервисов уже заговорили о намерении размещать свои продукты на российских маркетплейсах RuMarket, NashStore и RuStore (VK). Последний в скором времени будет предустанавливаться на все ввозимые в Россию смартфоны в обязательном порядке. Тем не менее ситуация неоднозначна. Руководители вышеупомянутых сервисов заявляют, что будут допускать на свои платформы только легальных разработчиков, а весь пиратский контент будет удаляться по запросам правообладателей.

Кроме того, по мнению руководителя ассоциации «Интернет-видео» легализовать параллельный импорт "кино" попросту невозможно, поскольку права невозможно "ввезти" в страну как физический объект. Иной точки зрения придерживаются юристы, считающие, что российские маркетплейсы могут размещать незаконный контент, если им не будут угрожать иски и иные неприятности со стороны зарубежных правообладателей. Для реализации этого варианта депутат госдумы Хамзаев предложил Минкульту открывать специальные счета для иностранных владельцев контента, на которые будет перечисляться выручка от сборов. В то же время такая практика уже есть. В июне был издан президентский указ о введении спецсчетов типа "О" в рамках борьбы с санкциями. Но зарубежные издательства отмечают невозможность получения средств с таких счетов, поскольку банки отказывают им в переводах.

Таким образом, ситуация с легализацией пиратства в той или иной форме до сих пор не решена и требует принятия срочных мер. В противном случае миллионы наших сограждан окажутся вовлечены в систематическое нарушение законодательства. К примеру аудитория одного только онлайн-кинотеатра Zetflix (ответ на закрытие Netflix) составляет 4,5 миллиона человек.

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Источник: Коммерсантъ