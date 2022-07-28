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Не прошло и недели со дня разблокировки в России популярного у российских пользователей браузера Tor, позволяющего совершать анонимный выход в сеть интернет, как он вновь запрещен. Такое решение вынес Саратовский суд по требованию районной прокуратуры.
В немилость Tor впал в 2017 году, когда тот же суд санкционировал блокировку сайта проекта. С 2021 года Роскомнадзор начал осуществлять фактическую блокировку мостов и узлов браузера. В мае 2022 года общественной организации "Роскомсвобода", ведущей борьбу за свободу и саморегуляцию в интернете, удалось добиться отмены решения суда, указав на процессуальные нарушения в ходе рассмотрения дела, после чего оно было направлено на новое рассмотрение. Но полностью разблокированным проект стал лишь 22 июля 2022 года.
Новое решение может быть обжаловано в установленном порядке. Юрист "Роскомсвобода", выступающая на стороне The Tor Project Inc. отметила, что апелляция будет обязательно подана, поскольку суд не принял во внимание положения федерального закона "об информации" и не разграничил установленные в нём определения.
Также сообщается, что Роскомнадзор намерен добиться удаления приложения Tor из магазина Google Play.
Источник: Коммерсантъ