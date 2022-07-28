Забавный эксперимент с впадением в крайности.

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Бывалые игроки знают, что системные требования современных игр по сравнению с проектами ушедшей эпохи имеют совершенно другие пропорции, если говорить о связке процессор плюс видеокарта. Сейчас высокий FPS в игре обеспечивает в первую очередь видеокарта, тогда как процессор вполне может быть среднего уровня. А вот со слабой видеокартой комфортно поиграть вряд ли получится, даже если в системе установлен топовый процессор. Не мудрено, что в настоящее время именно видеокарта стала самым вожделенным компонентом системы для пользователей.

А насколько далеко можно зайти в несбалансированности компонентов системы и когда бутылочное горлышко превращается в игольное ушко?

Youtube-канал RandomGaminginHD скрестил высокопроизводительную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 и систему на базе процессора AMD Athlon 5150. Этот четырёхъядерный, четырёхпоточный процессор на архитектуре Kabini для сокета AM1 был выпущен в далёком 2014 году. Признаться, он никогда и не был игровым, даже в то время, и предназначался для офисных машин. А чтобы потенциал AMD Athlon 5150 ненароком не раскрылся в будущем, производитель лишил его поддержки двухканальной памяти, оставив всего один. Кроме того, материнская плата, в которую установлен процессор, имеет PCIe разъём для видеокарты всего с четырьмя линиями версии 2.0.

Перед началом избиения младенца был проведён акт милосердия и отключены все, какие только возможно, фоновые задачи и службы в Windows 10, включая звуковые драйверы. Итак, приступим.

Тестирование началось с игры Cyberpunk2077. Было выбрано разрешение 1440p для увеличения нагрузки на GPU, но это не принесло изменений по сравнению с 1080p. Система так и не смогла обеспечить в игре хотя бы 30 FPS, остановившись на 15 FPS с просадками до 3. Не помогло даже снижение всех настроек до абсолютного минимума. 30 кадров удалось получить только направив камеру игрока в чистое голубое небо.

Хорошо, Cyberpunk2077 не по зубам многим даже современным компьютерам среднего уровня. Но напомним, в чахлой тестовой системе стоит NVIDIA GeForce RTX 3070, способная обеспечить комфортный гейминг в 1080p и 1440p практически во всех свежих играх. Забавное истязание процессора AMD Athlon 5150 было продолжено в играх с меньшими требованиями.

В Fortnite средний FPS составил 25 кадров, но жуткие статтеры и микрофризы делали гейминг абсолютно невозможным. Попасть хоть в кого-то в таких условиях - без шансов.

Forza Horizon 5 познакомит вас с миром диафильмов, продемонстрировав слайд-шоу из 12 кадров с просадками до 0.

Ремейк GTA San Andreas с его 17 средними кадрами окунёт вас детство ваших отцов, некоторые из которых умудрялись проходить игры целиком при такой средней частоте кадров.

The Witcher 3 Wild Hunt ставит точку и даёт понять, что никакие заклинания тут не помогут.

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Да, подобный тест это переход в крайности, когда процессор слишком старый и слабый, а видеокарта для него слишком "мощная". Но у бессмысленности такого эксперимента должна быть хоть какая-то мораль. Вероятно, она лежит на поверхности - иногда проводить избирательную замену комплектующих в сильно устаревшей системе уже бессмысленно и настаёт время для смены всей платформы. Об этом стоит задуматься, даже если вы до сих пор верны своему Intel Core 2 Quad Q9550 или i5-2500K.