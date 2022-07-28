И дело не в российских "мыльных" сериалах.

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В современном мире информационной войне государствами отводится одна из ключевых ролей. Иная информационная "бомба" может нанести вреда не меньше, чем реальная. А развитие и доступность интернета кратно увеличило охват поражения.

Противостояние России и США в СМИ началось не в этом году и даже не в этом веке, однако кульминационный момент мы наблюдаем именно сейчас. На фоне разразившегося военного конфликта в Восточной Европе информационный поток, комментирующий развитие событий, не утихает ни на минуту. В это же время российская сторона столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны информационных площадок, принадлежащих западным корпорациям. Сами же западные СМИ преподносят информацию своим потребителям зачастую в безальтернативном виде, не предоставляя возможности получить иную точку зрения, применяя при этом все методы, включая цензуру и полные запреты.

Мнение о полной инертности широких масс населения различных стран в плане подверженности влиянию со стороны крупных СМИ-источников получило неожиданное опровержение в латиноамериканском регионе. По наблюдениям журналистов с начала введения СВО на Украине там резко возрос спрос на российские телеканалы на испанском языке со стороны латиноамериканского населения, хотя традиционно там всегда доминировали провашингтонские источники.

Реальность такого развития событий подтверждает то, что на него уже отреагировали сенаторы США. Они выступили с призывом форсировать модерацию телеканалов RT и Sputnik на испанском языке. Обращение было направлено к руководителям американской транснациональной компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской в России, а также Twitter и Telegram.

В посольстве РФ в США прокомментировали ситуацию, сообщив, что выбор латиноамериканцев определен желанием получения объективной информации о событиях в России и мире, а также высоким качеством контента на российских телеканалах.

Повышение спроса также отмечается в отношении российских телеканалов, выходящих на арабских языках. В Евросоюзе вещание каналов RT и Sputnik в настоящее время полностью запрещено.

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Источник: Коммерсантъ