В США мобильный интернет довольно дорогой.

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Статистика является не только одним из видов правды, согласно известному изречению, но и научным институтом. Тем не менее, для правильного восприятия статистических данных необходимо применение критического мышления, поскольку представленные сведения зачастую могут подаваться обобщённо, что называется "в голом виде", без учёта определённых факторов.

Сегодня к рассмотрению предлагается отчёт о мировых ценах на мобильный интернет, зарегистрированных в 2022 году. Данные разделены на шесть категорий, в зависимости от диапазона цен на мобильный трафик. Единицами измерения выбраны: объём - 1 ГБ и цена - 1 доллар США.

Самым доступным в мире интернет оказался в Израиле. Страна имеет широкое покрытие сетями 4G И 5G, а смартфонами пользуются три четверти населения. Почётное второе место занимает Италия. Бронза присвоена крошечной горной стране Сан-Марино, с населением чуть больше 30 тысяч человек, расположенной на территории Италии.

Самым дорогим мобильный интернет оказался на островах: Святой Елены, Фолклендских, Принсипи, Сан-Томе и Токелау, а также в Йемене (Аравийский полуостров). Высокая стоимость интернета на островах с относительно немногочисленным населением вряд ли может вызвать удивление у технически подкованного читателя.

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Что касается России, то она вошла в тридцатку стран с самым доступным мобильным интернетом. Показатель его средней стоимости согласно статистике равен 0,48 долларам США (28,7 рубля). Вполне можно за нас порадоваться, если бы на настрой не повлияли крайние скептики. Они не преминут вспомнить об уровне модальных зарплат в вошедших в статистику государствах.