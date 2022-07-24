Ну и как тебе такое, Илон Маск?

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Как и любая другая крупная социальная сеть Twitter не раз попадал на жёлтые страницы СМИ в раздел "скандалы, интриги, расследования". Но прямиком на остров невезения, где не растёт кокос и становится всё меньше зелени, он отправился после того, как связался с Илоном Маском.

Изъявивший желание купить Twitter эксцентричный миллиардер в какой-то момент пошёл на попятную, обвиняя сеть в большом количестве ботов. Это в определённой степени подорвало репутацию сервиса у пользователей и обрушило его капитализацию на миллиарды долларов. Теперь точку в этом споре должен поставить суд, который либо заставит Илона Маска всё же завершить покупку, либо оставит Twitter у разбитого корыта.

Но беда не приходит одна. Сайт Bleeping Computer опубликовал новость об утечке данных более 5,4 миллиона аккаунтов Twitter в результате хакерской атаки. Злоумышленник под ником "Devil" уже выставил их на продажу в даркнете за 30000 долларов США. Похищенные сведения содержат информацию как о рядовых пользователях, так и о крупных компаниях и знаменитостях.

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Кража стала возможной из-за уязвимости в Android-клиенте Twitter. Сама утечка произошла ещё в декабре 2021 года. Компании Twitter об уязвимости стало известно в начале 2022 года и по её словам она была закрыта. В настоящее время специалисты соцсети проводят проверку достоверности заявления хакеров, но BleepingComputer уже провёл собственную выборочную сверку и подтвердил подлинность похищенных данных.