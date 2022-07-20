Бизнес боится, что его снова начнут "кошмарить".

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ФАС России выступила с предложением предоставления ей новых полномочий для ужесточения контроля над ценами до 2024 года. Это позволит в условиях санкционной экономики привлекать к ответственности недобросовестных бизнес-участников по упрощенной процедуре.

В настоящее время при определении ценового сговора службе необходимо доказать факт согласованности действий участников рынка. По словам авторов, сейчас рост цен чаще всего не связан с экономическими процессами, а вызван лишь бесчестным поведением спекулянтов.

По новым правилам будет достаточно зафиксировать факт необоснованного повышения цены на основании заключения, подготовленного Минэкономики. Под необоснованным ростом цен будет подразумеваться повышение, не вызванное серьёзным изменением спроса или предложения, увеличением цен на сырьё и материалы для производства или повышение тарифов. Таким повышением цены предлагается считать её увеличение на 30 и более процентов в период до 60 дней.

Также предлагается ввести механизм профилактики нарушений и освобождать от ответственности компании, выполнившие требования содержащиеся в предупреждении от ФАС.

Деловое сообщество уже отреагировало на инициативу, указав на вероятность излишнего вмешательства государства в рыночное ценообразование. Эксперты сообщают о возможном возникновении коллизий, поскольку законопроект не описывает чёткий механизм, по которому будут определяться злоупотребления. Впрочем, проекту закона ещё предстоит пройти этапы обсуждения и доработки, в ходе которых спорные моменты могут быть устранены.

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Источник: Коммерсантъ