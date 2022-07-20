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По замыслу авторов, средства полученные от уплаты введённого в 2003 году транспортного налога должны направляться на компенсацию вреда, причинённого природе и дорогам. По этой причине налог, кроме прочих переменных, привязан к мощности двигателя. Подразумевается, что более мощные двигатели наносят больший ущерб дорогам и окружающей среде.
На данный момент транспортный налог в России может составлять до 75 тысяч рублей в год. При расчёте учитываются: тип ТС, регион автовладельца, срок владения автомобилем в расчётном периоде, мощность двигателя и налоговая ставка. К примеру, обладатель Lada Granta 1,6 л/106 л.с. в год заплатит порядка 2600 рублей.
Такими суммами, поступающими от владельцев отечественных авто в бюджеты региональных дорожных фондов предлагается пожертвовать ради стимуляции спроса на автомобили российского производства.
С инициативой введения моратория на транспортный налог сроком на 2-3 года для покупателей автомобилей отечественного производства выступил депутат Виталий Милонов. Его уже поддержал Мипромторг, а Минфин выразил готовность рассмотреть документ.
Кроме того, глава Минпромторга напомнил, что в России вводится программа льготного автокредитования для покупателей машин марок "УАЗ", "Lada", "ГАЗ" и Evolute (Липецкий автозавод), стоимость которых не превышает 2 миллионов рублей. Скидка при покупке может составлять от 20 до 35%. Разница будет субсидироваться из федерального бюджета.
Очевидно, что подобные меры являются скорее вынужденными, и необходимы российскому автопрому для преодоления текущего сложного для него периода.
Источник: Известия