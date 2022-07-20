реклама
По информации ресурса Tomshardware со ссылкой на DigiTimes компания Intel столкнулась с переизбытком запасов своей продукции на складах. Чтобы подтолкнуть партнёров к увеличению объёмов закупаемых партий и освободить свои хранилища, Intel объявила об увеличении цен на процессоры собственного производства в самое ближайшее время.
Ранее информация о таком повышении уже просачивалась в сети, но тогда всё списывалось на инфляцию и увеличение себестоимости производства.
Специалисты разъясняют, что подобная стратегия применяется давно, но она имеет побочные эффекты для производителя. В частности, это может привести к снижению поставок в конце текущего года, поскольку ритейлеры уже закупятся впрок и столкнутся с той же проблемой переизбытка товара, что и Intel сейчас. Кроме того, из-за повышения стоимости может упасть реализация продукции в рознице и OEM-производителями. По сути это перекладывание чипмейкером своих проблем по цепочке. Оплачивать такие манёвры, как всегда, будет конечный покупатель.
Спешность, с которой действует Intel, может указывать на потребность "очистить" запасы перед запуском производства процессоров Raptor Lake.
Что касается инфляции, то в рамках борьбы с ней Intel уже уведомила своих клиентов об изменении цен на свои мобильные процессоры для ноутбуков.
Таким образом эксперты прогнозируют повышение цен на все процессоры Intel уже осенью этого года. Однако, по их мнению, стоимость некоторых моделей может вернуться к уровню прежних значений в период предрождественских распродаж и "Чёрных пятниц".