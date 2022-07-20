И назвала причины такого шага.

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По информации ресурса Tomshardware со ссылкой на DigiTimes компания Intel столкнулась с переизбытком запасов своей продукции на складах. Чтобы подтолкнуть партнёров к увеличению объёмов закупаемых партий и освободить свои хранилища, Intel объявила об увеличении цен на процессоры собственного производства в самое ближайшее время.

Ранее информация о таком повышении уже просачивалась в сети, но тогда всё списывалось на инфляцию и увеличение себестоимости производства.

Специалисты разъясняют, что подобная стратегия применяется давно, но она имеет побочные эффекты для производителя. В частности, это может привести к снижению поставок в конце текущего года, поскольку ритейлеры уже закупятся впрок и столкнутся с той же проблемой переизбытка товара, что и Intel сейчас. Кроме того, из-за повышения стоимости может упасть реализация продукции в рознице и OEM-производителями. По сути это перекладывание чипмейкером своих проблем по цепочке. Оплачивать такие манёвры, как всегда, будет конечный покупатель.

Спешность, с которой действует Intel, может указывать на потребность "очистить" запасы перед запуском производства процессоров Raptor Lake.

Что касается инфляции, то в рамках борьбы с ней Intel уже уведомила своих клиентов об изменении цен на свои мобильные процессоры для ноутбуков.

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Таким образом эксперты прогнозируют повышение цен на все процессоры Intel уже осенью этого года. Однако, по их мнению, стоимость некоторых моделей может вернуться к уровню прежних значений в период предрождественских распродаж и "Чёрных пятниц".