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Главным отличием представленной на выставке Computex Taipei 2022 материнской платы MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 от своей ранее выпущенной предшественницы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 (без приставки MAX) является наличие внешнего тактового генератора, позволяющего разгонять через шину BCLK процессоры Alder Lake с заблокированным множителем.
Самые бюджетные процессоры, лишенные буквы "K" в наименовании традиционно стоят дешевле своих старших собратьев, имеющих функцию разгона по множителю, а значит новинка от MSI может прийтись по вкусу желающим сэкономить компьютерным энтузиастам, увлекающимся оверклокингом. Но в конечном итоге всё решает цена связки процессор + материнская плата.
Сегодня стало известно, что цена MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 будет составлять 1249 юаней (примерно 188$), что на 28$ выше, чем у платы без приставки MAX (160$).
Кроме того, обновлённая версия предложит поддержку слота PCIe 5.0 для видеокарты, тогда как старая версия имела в наличии лишь PCIe 4.0 x16. Беспроводное соединение платы повышено до стандарта Wi-Fi 6E.
К преимуществам MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 можно также отнести шестислойную печатную плату с увеличенным содержанием меди и систему питания со схемой 12+1+1.
Рублёвая цена и доступность в России на данный момент неизвестны по известным причинам.