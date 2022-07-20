Для тех, кто верит в оверклокинг.

12700KF за копейки в Ситилинке

12700KF за копейки в Ситилинке

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

Еще одна 3060 Ti даже дешевле

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать

3070 MSI за 50 тр в Регарде

3070 MSI за 50 тр в Регарде

реклама

Главным отличием представленной на выставке Computex Taipei 2022 материнской платы MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 от своей ранее выпущенной предшественницы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 (без приставки MAX) является наличие внешнего тактового генератора, позволяющего разгонять через шину BCLK процессоры Alder Lake с заблокированным множителем.

Самые бюджетные процессоры, лишенные буквы "K" в наименовании традиционно стоят дешевле своих старших собратьев, имеющих функцию разгона по множителю, а значит новинка от MSI может прийтись по вкусу желающим сэкономить компьютерным энтузиастам, увлекающимся оверклокингом. Но в конечном итоге всё решает цена связки процессор + материнская плата.

Сегодня стало известно, что цена MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 будет составлять 1249 юаней (примерно 188$), что на 28$ выше, чем у платы без приставки MAX (160$).

Кроме того, обновлённая версия предложит поддержку слота PCIe 5.0 для видеокарты, тогда как старая версия имела в наличии лишь PCIe 4.0 x16. Беспроводное соединение платы повышено до стандарта Wi-Fi 6E.

К преимуществам MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 можно также отнести шестислойную печатную плату с увеличенным содержанием меди и систему питания со схемой 12+1+1.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> Рухнула цена i9 12900K - смотри В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Рублёвая цена и доступность в России на данный момент неизвестны по известным причинам.