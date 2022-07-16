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RaddaR За пост начислено вознаграждение
Стоит ли геймеру тратиться на восемь ядер Ryzen 5700X или достаточно Ryzen 5600 с шестью - тесты HU
На этот раз игровые тесты с учётом активных фоновых задач.
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Не так давно тема апгрейда игрового компьютера с шестиядерного Ryzen 5 3600 на более дорогие Ryzen 5 5600 и 5800X3D уже поднималась и казалось бы она исчерпана, но остались нюансы, которые определённо стоят внимания.

Прежде всего, стоит отметить, что поднятый вопрос имеет одно банальное решение - если очень хочется и нет ограничений по бюджету, то нет причин не купить современный "восьмиядерник". В остальных случаях, если речь идёт о прагматичных пользователях, взвешено подходящих к выбору процессора для обновления системы, вышеуказанное решение не столь приемлемо. Если нет разницы, то зачем платить больше? А на сэкономленные деньги можно докупить, допустим, быстрый SSD.

Тем не менее в спорах о целесообразности гонки за количеством ядер победить сложно любой их сторон. К примеру, возьмём крайне удачную платформу AMD AM4, которая оказалась такой же "долгоиграющей", как когда-то легендарная LGA775. Некоторые пользователи на старте AM4 приобрели для игровых целей восьмиядерные процессоры AMD Ryzen 7 1700(X) и 1800X, стоившие на релизе 329, 399 и 499 долларов соответственно.

Любой из этих процессоров сейчас выглядит бледно в играх в сравнении с Ryzen 5 5600(X), ещё недавно продаваемого китайцами на Алиэкспресс "на развес" по 9 000 рублей (около 160-170$). Обидно? Возможно.

Одним из аргументов сторонников избыточной многоядерности является  отсутствие необходимости закрытия фоновых процессов перед запуском игры, которые могут вызвать падение FPS из-за увеличения нагрузки на процессор. Именно этой особенностью отличается сегодняшнее тестирование.

Youtube-канал Hardware Unboxed сравнил в играх шестиядерный Ryzen 5600 и восьмиядерный Ryzen 5700X с запущенными в YouTube через Chrome видео 1080P/4k/60Гц (+ дополнительно 30 и более вкладок) и приложением Discord. Некоторые его подписчики утверждали, что используют их в процессе игр.

При тестировании использовался компьютер с 32 ГБ "оперативки" и видеокартой Radeon RX 6950 XT. Обратите внимание, если ваша видеокарта гораздо менее производительная, то разница между сравниваемыми процессорами станет ещё меньше, поскольку система может попросту, что называется, "упереться" в видеокарту.

Давайте уже посмотрим результаты.


Разница между соперниками минимальна и составляет менее 10% в общем выражении и единицы кадров в фактическом. Автор отмечает, что при использовании "шестиядерника" игровой процесс даже с запущенными фоновыми задачами остаётся таким же плавным и без "просадок" FPS, как и при использовании "восьмиядерника". В целом, ни один из процессоров не был загружен полностью ни в одной из игр, оставляя себе существенный запас.

Отдельно в тест попали такие процессорозависимые игры, как Anno, Factorio и Cities: Skylines. В них ситуация не изменилась.

Таким образом, если вы планируете использовать ваш компьютер в самых обычных повседневных задачах, включая игровые, то повторять судьбу владельцев AMD Ryzen 7 1700(X) и 1800X нет никакого смысла. В настоящее время больше "решает" IPC, а не избыточное количество ядер. А потому шестиядерного процессора Ryzen 5 5600(X) будет вполне достаточно для большинства экономных геймеров, не намеренных выполнять на нём сложные профзадачи. Не стоит забывать, что потом выйдут новые поколения процессоров и вам наверняка сразу или со временем захочется перейти на них. 

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Стоит ли геймеру тратиться на восемь ядер Ryzen 5700X или достаточно Ryzen 5600 с шестью - тесты HU
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