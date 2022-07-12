Российские видеохостинги адаптируются под потребности ушедших с Youtube авторов.

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После закрытия доступа к монетизации российским блогерам на площадке Youtube, многие из них поначалу оказались в крайне удручающем положении. Продолжили создавать видеоконтент на Youtube забесплатно только самые идейные и те, кто смог найти обходные пути. Различные эксперты предвещали массовый исход авторов на отечественные видеохостинги. Вслед за ними должны были последовать их подписчики. Так и произошло, но лишь отчасти. Российские сервисы оказались не совсем готовы к приёму новых постояльцев, а большая часть фолловеров не проявила должную верность и позабыла про своих вчерашних кумиров.

Издание Коммерсантъ сообщает, что социальная сеть "Вконтакте" объявила об открытии доступа к монетизации для авторов прямых эфиров. С этого момента они могут зарабатывать на рекламе, размещая ролики в начале своих трансляций. Рекламный блок будет ограничен по времени до 30 секунд.

Новая опция доступна на платформе «VK Видео». Использовать её смогут авторы, имеющие от 5 тысяч подписчиков. Также их контент должен соответствовать другим критериям (продолжительность, тематика).

По информации "VK" с марта текущего года количество монетизированных сообществ возросло более, чем в 4 раза. На собственном контенте зарабатывают свыше 6 тысяч пабликов.

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Источник: Коммерсантъ