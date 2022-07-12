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Запуск космолёта SpaceX Starship откладывается, ракетный ускоритель взорвался при испытаниях
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Многоразовый сверхтяжёлый космический корабль Starship, который разрабатывается компанией SpaceX под руководством Илона Маска, предназначается для доставки пассажиров и грузов на различные типы орбит. Также, именно на этом корабле планировалось осуществить полёты на Марс и Луну. Корабль является двухступенчатым и состоит из непосредственно самого корабля Starship с 6 двигателями Raptor и ракетного ускорителя Super Heavy Booster 7, оснащённого 33 двигателями того же типа.

По первоначальным планам запуск Starship должен был состояться в начале 2022 года, но сроки были смещены. В начале июля 2022 года SpaceX сообщила о завершении сборки обеих ступеней и их готовности к испытаниям. По новому графику полёт корабля на орбиту был запланирован на июль. Теперь он вероятней всего снова будет отложен.

Сообщается, что вчера вечером на техасском космодроме Starbase в ходе проведения наземных испытаний ракетный ускоритель Super Heavy Booster 7 сначала задымился, а затем произошёл взрыв, вызвавший пожар на стартовой площадке.


О неисправностях, вызвавших аварию и пострадавших пока что ничего не известно.

Илон Маск написал в Твиттере, что произошедшее не радует и его команда проводит оценку ущерба.

Ранее SpaceX потеряла четыре прототипа Starship во время серии высотных испытательных запусков, когда попытки обратной посадки заканчивались взрывами.

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Источник: Dailymail

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Запуск космолёта SpaceX Starship откладывается, ракетный ускоритель взорвался при испытаниях
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