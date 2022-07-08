Банкирам просьба отнестись с пониманием.

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В Государственную Думу РФ внесён законопроект предусматривающий отмену начисления банками комиссии при переводе одним физическим лицом денежных средств со своего счёта в одном банке на счёт в другой кредитно-финансовой организации. Важно отметить, что речь не идёт о переводах денег другим лицам.

Инициатором поправок в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» выступил Банк России, что позволяет надеяться на их быстрое принятие без осложнений.

Законопроект призван устранить препятствование свободному перемещению денег клиентов между разными банками. Это позволит им выбирать наиболее оптимальные условия для размещения своих средств.

В проекте установлен лимит на переводы, который не должен превышать 1,4 млн рублей за отчётный месяц. Для осуществления трансакций, помимо прочего, разрешается использовать систему быстрых платежей и иные платформы.

В настоящее время отечественные банки повсеместно вводят плату за обслуживание счетов в валюте. Также увеличивается стоимость переводов с одновременным изменением лимитов для подобных операций, а потому инициативу можно считать не только назревшей, но и своевременной. Вторичным результатом введения поправок можно назвать усиление конкурентной борьбы за клиента между банками, что может положительно сказаться на предлагаемых ему тарифах.

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Источник: Коммерсантъ