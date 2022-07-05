Кто не успел закупиться - тот видимо опоздал.

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Последние пару недель российская валюта показывала серьёзное укрепление, впервые за долгое время практически вплотную приблизившись к отметке 50 рублей за 1 доллар США. Торговая площадка Aliexpress, в начале марта не обращавшая внимания на курс Центробанка РФ и устанавливающая свой собственный, доходивший до 120 рублей за 1$, казалось бы одумалась и стала устанавливать курс близко к российскому официальному.

Отечественные покупатели, использующие площадку Aliexpress для покупок компьютерных комплектующих и другой электроники, в последние пару недель разделились на две категории - одни уверяли, что покупать надо прямо сейчас, другие аргументированно заявляли, что надо подождать укрепления рубля до 30 за 1 доллар США и вот тогда можно будет буквально взорвать китайскую площадку многочисленными заказами, ни в чём себе не отказывая. Способствовало желанию закупиться весеннее повышение порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 1000 евро (долларов), которое действует до 1 октября 2022 года.

Но ничто не возникает из ниоткуда. Перед тем, как происходит что-то важное, чаще всего сначала поступают тревожные звоночки. Уже несколько дней мы слышим, в том числе от высокопоставленных лиц, что сильный рубль не выгоден государству и оптимальным для него является курс 70-80 рублей за 1 доллар США. Это был повод как минимум насторожиться.

Сегодня курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей. Площадка Aliexpress отреагировала незамедлительно и с запасом, установив свой курс на отметку 71,3 рубль за 1$, хотя ещё вчера он составлял 62,48 рубля.

Таким образом, с большим сожалением можно констатировать, что непродолжительное по времени окно, позволившее многим россиянам купить на Aliexpress необходимые товары по относительно разумным ценам, громко захлопнулось. Например, ещё несколько дней назад стоивший в районе 15 000 рублей популярный процессор AMD Ryzen 7 5800X сегодня обойдётся покупателю почти на 5 тысяч дороже.

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