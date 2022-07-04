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В воскресенье 3 июля в российском сегменте интернета появилось множество скандальных репостов об отечественном разработчике игры под рабочим названием "Смута". По популярной версии студия Cyberia Limited получила финансирование проекта в объёме 260 миллионов рублей бюджетных денег от некоммерческой организации «Институт развития интернета», выступающей оператором между государством и участниками It-рынка, претендующими на господдержку.
На прошлой неделе все интернет-ресурсы "CL", включая офсайт и аккаунты в соцсетях стали недоступны. В сети поползли слухи, что участники проекта присвоили государственные миллионы и скрылись с ними в неизвестном направлении, вероятней всего в тёплых странах с лазурными океанскими пляжами.
Сегодня представители компании вышли на связь и опровергли все обвинения. Во-первых, с их слов оплата будет произведена по факту выполнения услуг, то есть по завершении работы над проектом. Во-вторых, отключение ресурсов-витрин связано исключительно с проведением ребрендинга. Разработчики пояснили, что название Cyberia Limited было создано в 2015 году и тогда оно было актуально. Сейчас же подобное словосочетание не соответствует духу времени, а само слово Limited обозначает наличие каких-либо ограничений. От этого элемента было решено избавиться и переименовать компанию в Cyberia Nova.
Гендиректор Cyberia Nova Алексей Копцев заверил, что вся команда сейчас в России и активно трудится над игрой, выход которой запланирован на 2024 год.
Компьютерная игра "Смута" создаётся в жанре Action-RPG и повествует о периоде Смутного времени в России и противостоянии народных ополченцев против польских захватчиков.
Источник: Коммерсантъ