Для этого он запрашивает согласие клиента.

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Персональные данные уже давно стали прибыльным товаром, поэтому за ними охотятся все, начиная с мегакорпораций наподобие Microsoft и заканчивая владельцами приложения "фонарик" для вашего смартфона. Кто-то делает это легально и открыто, а другие их попросту воруют. И даже в первом случае владельца данных могут просто запутать, предложив ему прочитать соглашение на нескольких листах, написанных непонятным юридическим языком, надеясь на прирождённую человеческую лень или поставить его в ситуацию, когда отказаться невозможно.

Издание Коммерсант сообщает, что сотовый оператор Вымпелком (Билайн) в своём приложении предлагает абонентам выразить согласие на передачу их персональных данных сторонним лицам. Передаваться сведения будут компании Альфа-групп, включающую в себя банк и страховую компанию, а также структуре X5 Group, владеющую крупнейшими сетями продуктовых магазинов Пятёрочка, Перекрёсток и Карусель. В качестве компенсации Билайн обещает абонентам различные скидки от компаний-партнёров.

Предлагаемые к передаче данные будут содержать: паспортные сведения, e-mail, номер телефона, ИНН, сведения о гаджете клиента, перечне используемых услуг и своевременности их оплаты, а также IMEI, cookie id, MAC и IP-адреса. Новые пользователи личных данных клиентов Билайн будут иметь право совершать обзвон, отправлять СМС и осуществлять прочие действия в соответствии с соглашением.

Не лишним будет упомянуть, что крупным акционером Вымпелкома опосредованно является та самая Альфа-групп, имеющая более 47% акций.

Что касается других операторов "большой четвёрки", то Теле2 утверждает, что ничего не передаёт третьим лицам, МТС берёт такое согласие ещё на стадии оформления договора и клиент всегда может его отозвать. Мегафон от комментариев отказался.

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Источник: Коммерсантъ