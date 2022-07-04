Похоже, что iPhone вновь станет экзотикой из категории "Не для всех".

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Большинство мировых брендов мобильной электроники, имеющие североамериканские, европейские или южнокорейские корни официально покинули российский рынок, хотя их продукция всё ещё присутствует на отечественных прилавках. Так называемый параллельный импорт по мнению большинства экспертов до сих пор не заработал в полную силу и, возможно, это произойдёт осенью этого года. В целом, спрогнозировать ситуацию даже на несколько месяцев вперёд довольно сложно из-за присутствия множества переменных. Тем не менее своё видение по этому вопросу опубликовал Коммерсантъ.

По мнению издания в первом полугодии российский рынок смартфонов показал высокую динамику замещения иностранных брендов исконно китайскими компаниями. Среди них присутствуют производители продукции, зачастую не уступающие по качеству ушедшим известным брендам, например Mi, Vivo, Realme и Nokia. Кроме того, ритейлеры начали расширять свой ассортимент брендами второго и последующего эшелонов.

Эксперты утверждают, что уже совсем скоро отечественный рынок будет на 90% формироваться исключительно китайскими торговыми марками.

Например, уже на текущий момент, по отношению к прошлому году рост на 100% показали Realme, Xiaomi, Tecno и Infinix. Если в первом полугодии прошлого года российские покупатели приобрели около 500 тысяч смартфонов Realmi, то в этом году эта цифра составила уже 1,1 миллиона. Poco (суббренд популярного у нас Xiaomi) показал рост в 16%. В то же время доля мировых лидеров Apple и Samsung сократилась на 14 и 15% соответственно.

Подтверждают информацию торговые площадки Ozon, Ситилинк и М.Видео—Эльдорадо.

Подписанный президентом РФ 28 июня закон легализует серый импорт без согласия правообладателя. Теоретически это позволит вернуть на прилавки привычные известные бренды. Однако встаёт вопрос об нюансах использования таких товаров. Отсутствие обновлений и блокировка функций, вплоть до полного "окирпичивания" сейчас уже не кажется чем-то неправдоподобным.

В конечном итоге по мнению аналитиков, китайские бренды станут первым эшелоном на нашем рынке, поскольку именно с ними ритейлеры будут заключать долгосрочные контракты. Это, в свою очередь, положительно скажется на развитии производителями экосистемы для своих продуктов. А такие марки как Samsung и Apple должны постепенно уйти на второй план, заняв ниши "не для массового пользователя".

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Источник: Коммерсантъ