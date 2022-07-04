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Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин является довольно медийной личностью и периодически знакомит общественность с новостями отечественной космической отрасли. На этот раз в своём Telegram-канале он опубликовал эскизы Российской орбитальной служебной станции (РОСС), вероятно призванной заменить легендарный МКС.
Станция традиционно имеет модульную конструкцию. К основному блоку с платформой обслуживания на борту пристыкуются производственный и целевой модули, а также и научно-энергетический модуль НЭМ-1, ранее предназначавшийся для Международной космической станции.
Для изменения высоты орбиты будет использоваться межпланетный буксир "Зевс" с ядерной установкой, работа над которым ведёт КБ "Арсенал" и Центр Келдыша.
Предположительно, постоянно обитаемой станция не станет. Планируется отправлять к ней до двух кораблей в год. В связи с текущей военно-политической обстановкой в мире, РОСС может исполнять военно предназначение.
Запуск основного модуля НЭМ-1 запланирован в период с 2025 по 2030 год. Остальные модули отправятся на орбиту до 2035 года.
Источник: РБК