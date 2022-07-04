Все последние дни инсайдер под ником kopite7kimi не перестаёт снабжать мировые IT-ресурсы неподтверждённой информацией о следующем поколении видеокарт RTX 40 от компании NVIDIA. История прошлых лет показывает, что в большинстве случаев подобные данные являются довольно точными и впоследствии практически полностью подтверждаются на релизе.
На этот раз источник заявляет для флагмана RTX 4090 следующие частотные характеристики:
- базовая частота 2235 МГЦ;
- частота в режиме ускорения 2520 МГц;
- частота в режиме "gaming" до 2750 МГц.
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Цифры довольно внушительные. Особенно, если учитывать частоты предшественницы RTX 3090, имеющую базовый показатель в 1395 МГц и 1695 МГц в режиме Boost, что 50% ниже, чем у ожидаемой новинки.При наличии 16384 CUDA-ядер, на частоте 2750 МГц прогнозируемая вычислительная производительность видеокарты RTX 4090 при выполнении операций с одинарной точностью может достичь 90 TFLOPS. Это почти вдвое больше, чем у RTX 3090 без Ti.
Инсайдер также подтверждает ранее обнародованные им спецификации видеокарт RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070.
Ожидаемое время выхода новой серии видеокарт NVIDIA RTX 40 - сентябрь, октябрь 2022 года. Однако в последнее время в сети курсируют слухи о переносе старта продаж на более позднее время, вплоть до 2023 года. Сначала на рынок поступят флагман RTX 4090 и субфлагманы RTX 4080 и RTX 4070. "Народные" видеокарты серии RTX 4060 станут доступны только в следующем году.