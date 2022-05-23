Похоже, что в Epic Games Store заходят только за бесплатными раздачами.

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С момента выхода оригинальной, ставшей для многих культовой, игры Alan Wake уже прошло более десяти лет. В прошлом году финская компания-разработчик Remedy порадовала поклонников ремастером знаменитого психологического экшен-триллера. Игра получила улучшенные текстуры и модели, сохранив при этом прежнюю себя. В целом критики и игроки остались довольны обновлением любимого проекта. Но это не спасло его от полного провала для самой студии.

Инвестором разработки Alan Wake Remastered выступила небезызвестная Epic Games. Игра стала эксклюзивом для магазина Epic Games Store. Как оказалось, воскрешённый хит оказался убыточным. Генеральный директор Remedy Entertainment сообщил, что по итогам первого квартала финансового года они так и не получили денег за проект, поскольку Epic Games Publishing не смогла окупить свои расходы на разработку и продвижение.

Является ли подобная неудача следствием эксклюзивности игры для магазина Epic или отсутствием у ремастеров старых игр достаточной аудитории - можно лишь предполагать.

В настоящее время Remedy Entertainment ведёт активную разработку Alan Wake II, выход которого должен состояться в следующем году. Сообщается, что продолжение уже находится в рабочем состоянии и активно дорабатывается.

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