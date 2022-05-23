Обновлённая линейка продаётся дешевле старой.

Компания AMD решила обновить свой модельный ряд игровых видеокарт серии Radeon RX 6000 XT, выпустив линейку с обозначением Radeon RX 6x50 XT. Новые модели получили чуть более высокие частоты GPU и видеопамять GDDR6 с повышенной пропускной способностью. Игровая производительность RX 6x50 XT не сильно превосходит таковую у предшественников и опытный пользователь, владеющий видеокартой старой серии, вполне может уравнять их силы с помощью оверклокинга. А тем, кто только подумывает о покупке, будет любопытно сравнить цены старых и новых моделей.

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Модель GIGABYTE AMD Radeon RX 6600 XT GAMING OC PRO продаётся за 58 590 рублей.

Тогда как её более свежая версия GIGABYTE AMD Radeon RX 6650 XT GAMING OC предлагается за 47 990 рублей. Приставка Pro, определяющая конструктивные отличия между ними, вряд ли существенно повлияет на выбор пользователя при разнице в цене более, чем в 10 000 рублей. Такое отличие в стоимости, скорее всего, определено игрой курсов валют.





Модель GIGABYTE AMD Radeon RX 6650 XT EAGLE обойдётся покупателю ещё дешевле - в 46 690 рублей.

Что касается более старших адаптеров, то GIGABYTE AMD Radeon RX 6750 XT GAMING OC продаётся за 65 990 рублей, тогда как более старая версия GIGABYTE AMD Radeon RX 6700 XT GAMING OC лежит на прилавке за 72 990 рублей. Казалось бы, выбор очевиден?

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Но, справедливости ради, стоит отметить, что за 69 990 рублей продаётся модель PowerColor AMD Radeon RX 6700 XT Red Devil. Это вариант в топовом исполнении, что немного сбивает очевидность выбора.