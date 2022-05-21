Это может оказать влияние на поставки в Россию электроники и других товаров.

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Беспрецедентное количество введенных против России санкций привело к тому, что в марте 2022 года российское правительство было наделено особыми антикризисными полномочиями, позволяющими ему оперативно реагировать на складывающуюся финансово-экономическую обстановку. Дело в том, что законы проходят довольно длительную бюрократическую процедуру перед их принятием и введением в действие, а постановление правительства может быть вынесено достаточно оперативно.

Так, в конце марта, в связи с уходом с российского рынка большинства иностранных компаний, постановлением Правительства РФ был фактически разрешен так называемый параллельный (или серый) импорт - то есть ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Проще говоря, если условная Apple запретила продавать свои продукты в России, то можно не спрашивать её разрешения и ввозить яблочные смартфоны из ОАЭ или Китая. Это позволило частично компенсировать потери отечественного рынка и наполнить его товарами ушедших брендов.

Однако любой легальный бизнес неоднозначно реагирует на правовые пробелы - ситуации, когда закон не описывает какие-то нормы или содержит противоречащие друг другу правила, особенно, если это касается наказания. Так случилось и в этот раз.

Дело в том, что в законодательстве существует собственная иерархия и, к примеру, федеральный закон стоит выше постановления правительства, а значит в случае противоречия должен исполняться закон. Правительство РФ разрешило Минпроторгу утвердить перечень разрешенных к серому ввозу товаров, в который помимо прочих вошли такие бренды, как Intel, Sony, Samsung, Apple, Asus, Siemens, HP, Bentley, Rolls-Royce, Jaguar и Porsche, но вот гражданскую, административную и уголовную ответственность за такие поставки никто не отменял. С одной стороны, бизнес осознал, что привлекать за серый импорт никто не будет и он вроде бы как разрешён, но на душе всё равно было как-то неуютно - запрет на ввоз снят, а статья за него осталась.

Догнать оперативную реакцию правительства и помочь бизнесу расправить крылья в полной мере призван закон, проект которого был внесён в Госдуму РФ. Он устранит имеющиеся сейчас пробелы в нормах права и даст импортёрам расширенные гарантии легальности серого ввоза товаров. Отныне на импортёров не будет распространяться как гражданская, так административная и уголовная ответственность, что позволит им дышать относительно глубоко и спокойно. К примеру, за незаконное использование бренда сейчас грозит административный штраф в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией всей партии товара, а неправомерное использование промышленных образцов и изобретений может обернуться пятью годами тюрьмы.

Что касается самих правообладателей, то пока что до конца не ясно, как им быть, если они решат вернуться на российский рынок и продавать свою продукцию самостоятельно - возможно проект получит дополнения и изменения. Не совсем понятны и сроки действия описанных в законе условий. Но очевидно, что теперь Фемида будет вставать на сторону серых импортёров и иски правообладателей в российских судах встанут в категорию бесперспективных.

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Источник: Коммерсантъ