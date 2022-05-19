AMD готовится показать нам что-то интересное.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

реклама

Ресурс Videocard напомнил своим читателям о приглашении компании AMD посмотреть её основной доклад в рамках мероприятия Computex 2022, трансляция которого намечена на 23 мая в 2:00 по нью-йоркскому времени. Основные ожидания компьютерного сообщества связаны с вероятным анонсом главой компании AMD доктором Лизой Су процессоров серии Ryzen 7000. Не исключено и обсуждение видеокарт Radeon RX 7000, по аналогии с анонсом Radeon RX 6000M, состоявшимся на Computex в прошлом году.

Процессоры нового поколения Ryzen 7000 должны стать следующим большим этапом в истории компании, предлагая существенный прирост производительности. Новые CPU будут производиться по 5-нм техпроцессу TSMC, сменив сокет на AM5 с корпусировкой LGA. Для них заявлена поддержка оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0.

Что касается видеокарт Radeon RX 7000, то дата их релиза до сих пор неизвестна. Возможно в понедельник ситуация некоторым образом прояснится. Однако недавно поступали слухи о переносе выпуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 на более ранний срок, что также может быть связано с выходом Radeon RX 7000 ранее запланированного.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

В доклад также может войти обсуждение FSR 2.0 и новой модели процессора с технологией 3D V-Cache.