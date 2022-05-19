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Ресурс Videocard напомнил своим читателям о приглашении компании AMD посмотреть её основной доклад в рамках мероприятия Computex 2022, трансляция которого намечена на 23 мая в 2:00 по нью-йоркскому времени. Основные ожидания компьютерного сообщества связаны с вероятным анонсом главой компании AMD доктором Лизой Су процессоров серии Ryzen 7000. Не исключено и обсуждение видеокарт Radeon RX 7000, по аналогии с анонсом Radeon RX 6000M, состоявшимся на Computex в прошлом году.
Процессоры нового поколения Ryzen 7000 должны стать следующим большим этапом в истории компании, предлагая существенный прирост производительности. Новые CPU будут производиться по 5-нм техпроцессу TSMC, сменив сокет на AM5 с корпусировкой LGA. Для них заявлена поддержка оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0.
Что касается видеокарт Radeon RX 7000, то дата их релиза до сих пор неизвестна. Возможно в понедельник ситуация некоторым образом прояснится. Однако недавно поступали слухи о переносе выпуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 на более ранний срок, что также может быть связано с выходом Radeon RX 7000 ранее запланированного.
В доклад также может войти обсуждение FSR 2.0 и новой модели процессора с технологией 3D V-Cache.